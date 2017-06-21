東元集團研發餐飲機器人 年底導入摩斯

2017-06-21 14:12

〔記者李靚慧／台北報導〕東元（1504）集團會長黃茂雄看好服務型機器人的應用商機，東元集團繼去年底正式推出「自動點餐機」後，又成功研發餐飲機器人，最快今年底可投入摩斯漢堡的營運。

東元集團今日參加2017年台北國際食品展，東元集團旗下的10個餐飲品牌全數參展，展場中最吸睛的，就是首次展出的餐飲機器人，還有送餐機器人。

為什麼研發餐飲機器人？東元集團會長黃茂雄指出，餐飲業的人力需求極大，在一例一休實施後，正職、兼職人員的排班產生極大的困擾，成本也大幅提升，若能導入機器人，將可控制成本，並且提升競爭力。

黃茂雄感嘆，東元集團自動部門、電機部門都希望研發工業型機器人，提供工廠使用，但他認為，餐飲、照護使用的服務型機器人，市場更大，應該會比工業型機器人「多2至3個0」，值得去拓展。

東元集團已參考國外的經驗，由東元電機成功組裝餐飲機器人，今日雖僅展出機器手臂為客戶點咖啡及端咖啡，未來也將選擇適當的廚房工作導入機器人，也不排除由機器人送餐。

去年底東元集團在摩斯漢堡首度推出自動點餐機，目前已有近40家門市使用，摩斯董事長林建元指出，在尖峰時段，自動點餐機的使用比重已達五成，成功的降低人力負擔。

根據東元集團規劃，預計在今年底、明年初，選定5家摩斯漢堡門市，導入餐飲機器人，加入餐飲製作行列。