違反公司利益 賽普拉斯創辦人控告現任董事長

2017-06-19 21:36

〔記者盧永山／台北報導〕美國賽普拉斯半導體（Cypress）創辦人和前執行長羅傑斯（T.J. Rodgers）最近控告前公司，稱現任董事長賓漢（Ray Bingham）與具中資背景、打算收購萊迪思半導體（Lattice）的私募股權基金之間有密切關係，違反公司利益。

法官判羅傑斯勝訴，賓漢和另一獨立董事班哈默（Eric Benhamou）上週辭職，賽普拉斯週二舉行股東會，將決定是否由羅傑斯提名的2名董事麥克蘭尼（Daniel McCranie）和馬汀諾（Camillo Martino ）取代賓漢姆和班哈默，若獲股東通過，羅傑斯將上演「王子復仇記」。

羅傑斯對前公司提告，係因為今年1月萊迪思同意以13億美元被獲得中國政府資金支持的美國私募基金「峽谷橋樑資本夥伴」（Canyon Bridge Capital Partners）併購。當時羅傑斯和賽普拉斯的新執行長兼財務長並不知道賓漢是峽谷橋樑的創始合夥人，直到併購交易宣布之後。

針對賓漢明顯的利益衝突，羅傑斯試圖私下向賽普拉斯董事會溝通，卻不得其果，因此向德拉瓦州法院遞狀提告。羅傑斯並在法庭上作證，峽谷橋樑在2016年出價要收購萊迪思，萊迪思曾接觸賽普拉斯，希望後者也能開價收購。賽普拉斯後來開價收購，但法官認為其用意非常明顯，因此判決羅傑斯勝訴。

羅傑斯發布聲明指出：「賓漢提供賽普拉斯併購活動的機密資料，給尋求在半導體業併購機會，且可能併購賽普拉斯的第三方，這是企業間諜的行為。」