蘋果辦理稅籍登記 跨境電商課稅範圍再擴大

2017-06-19 21:51

［記者吳佳蓉／台北報導］跨境電商課稅新制上路一個半月來，登記家數衝上17家，據了解，蘋果已透過愛爾蘭子公司來台登記，就其iOS手機系統線上商店App Store之銷售額，報繳5%營業稅，正式營業登記近日就會對外公告。至此，iOS及Android兩大手機系統線上商店，皆已納入營業稅課徵範圍。

為確保稅基、消除不公平競爭，跨境電商課稅新制5月1日上路，凡銷售「無形勞務」（如：音樂串流服務、電子書、遊戲道具及點數等）給消費者（B2C型態），且年銷售額達48萬、在台無固定營業場所的電商，就須就向消費者收取的費用，繳納5%營業稅。

新制上路一個多月，現行已登記並公告的跨境電商達15家，包括Agoda、Uber、Netflix、EBAY、Spotify 等大型知名電商，線上交易頻繁的Android系統手機線上商店Google Play ，也透過新加坡「Google Asia Pacific Pte Ltd」的名義來台登記繳稅。

據了解，另一大手機線上商店App Store，也已向國稅局提出稅籍申請，將蘋果於愛爾蘭設立的「Apple distribution international Ltd」名義進行稅籍登記，預計周三就會對核准公告；跨境電商課稅新制課稅範圍再擴大。

國稅局官員表示，觀察已登記的跨境電商類型，包括線上訂房平台、線上App商店、線上影音平台、線上問卷製作、線上拍賣網站、電子期刊、雜誌以及線上遊戲商店等。

其中在最早引發課稅爭議的線上平台部分，較知名的如Agoda、Hotels.com及Expedia智遊網（兩者合併登記）等都已取得營業稅稅籍；Booking.com則因不經手住宿費收取、僅與飯店拆分佣金，型態屬B2B、而非B2C，不屬跨境電商課稅範圍。

官員表示，除被動受理登記，稅局也另對50~60家跨境電商，發單輔導繳稅，對象主要參考鄰近日、韓等國跨境電商登記名單，再綜合於國內銷售狀況決定。雖然至年底前，新制仍處於輔導期，不會課以罰則，但仍鼓勵跨境電商及早主動登記報繳，況且台灣營業稅稅率僅5%，已低於國際平均水準。