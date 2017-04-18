獨董滿3屆要說明 玉山金：支持金管會新措施

2017-04-18 21:31

〔記者王孟倫／台北報導〕針對金管會擬定新辦法，要求獨立董事任期若滿3屆（9年）須對外揭露且說明原因，對此，玉山金總經理黃男州今天晚間表示，支持且認同金管會的新措施，但這並不是一個禁止條款，我們將依規定，充分說明提名獨董理由。

根據金管會擬定的新辦法，未來公開發行公司提名已連續擔任該獨董任期達3屆之候選人時，除了應在公告時、對外說明再提名之理由，也必須在股東會選任時、向股東揭露理由。

上述這項新規定，被外界視為金管會要打擊「萬年獨董」，避免獨董毫無任期限制。

其中，根據金管會統計，在金融業方面，共有14家金控、產險公司等，有20位獨董任期已滿9年；其中，獨董滿9年人數最多為玉山金控，共有3位。

資料顯示，玉山金控目前4位獨董分別為前行政院副院長林信義、前台大管理學院院長柯承恩、前財金公司董事長張林真真及台大學國際企業系教授李吉仁，本屆任期至今年6月結束。

「這是一個好的制度，可以讓外界充分瞭解，獨董任用理由。」黃男州指出，金管會修正新辦法並不是禁止或限制獨董的任期，而是公司必須對外說明，為何要繼續任用同一位獨董，換言之，這提供保留空間，讓政策更有彈性運用。

至於新辦法是否會影響或更改玉山金的下屆獨董提名？

黃男州表示，下屆獨董提名已經進入內部程序，名單要等4月21日才能公布，暫時無法透露名單；由於這項辦法還須預告期60天後，從時程來看，來不及適用今年6月股東會及董事改選。換言之，不會影響玉山金下屆獨董提名。

對此，黃男州也強調，我們將依照金管會規定的辦法，對外清楚闡明獨董提名之理由與原因。