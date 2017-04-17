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中石化利多不斷 大盤跌、強漲3％

2017-04-17  12:28

〔記者張慧雯／台北報導〕受到AN、CPL價格自去年第4季起開始飆漲，中石化今年首季若無意外應可由虧轉盈，不過，最大的利多則是台灣志氯出售案順利與美國PPG、美商GGC達成和解，中石化將有27億元處分利益，挹注每股稅後盈餘（EPS）約1.1元，預計第2季可入帳。

中石化今年首季營收達90.2億元、年增率高達69.8％，法人估計首季獲利逾10億元，若再加上台灣志氯的處分利益，前4個月累計獲利上看40億元，也就是說EPS估計約有1.4元（但不含匯損）。

法人認為，上週五塑化報價中AN價格持平，每噸維持在1590美元，雖然CPL重挫9%每噸降至2000美元，但近期CPL報價震盪已屬常見，而AN近來中國、韓國與美國大廠都有定檢，有助於推升AN第2季底前的價格維持高檔，估計第2季將是中石化豐收的一年。

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  • 中石化擺脫去年虧損命運，法人認為不僅首季將由虧轉盈，第二季獲利更在出售台灣志氯的情況下出現大爆發，獲利將會格外亮麗。（記者張慧雯攝）

    中石化擺脫去年虧損命運，法人認為不僅首季將由虧轉盈，第二季獲利更在出售台灣志氯的情況下出現大爆發，獲利將會格外亮麗。（記者張慧雯攝）

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