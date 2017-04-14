旅館供過於求掀法拍潮？ 近2年全台至少8筆

2017-04-14 15:29

〔記者徐義平／台北報導〕旅館供過於求，恐掀法拍潮？根據法拍業者調查，近2年全台旅館法拍1拍底價超過5千萬計有8筆，其中位於嘉義市西區，開幕僅3年的「夏禾國際行館」，更在上週進入3拍，最終因無人投標而流標作收。

根據寬頻房訊調查，近2年全台旅館落入法拍情形，1拍底價5千萬起跳的法拍旅館便有8筆，分別散落在新竹、台中、南投、嘉義、高雄及屏東等地區；至於1拍底價億元起跳計有4筆，分別是台中市梧棲區「進方大飯店」、南投縣埔里鎮「友山尊爵酒店」、嘉義市西區「夏禾國際行館」、屏東縣「大路觀樂園酒店」等，其中南投縣埔里鎮「友山尊爵酒店」1拍底價最高，為8億5495萬元。

其中位於嘉義市西區，開幕僅3年的「夏禾國際行館」，在4月11日執行3拍，底價1億3251萬6000元，最終因無人投標而流標作收。法拍業者寬頻房訊指出，近幾年旅館法拍物件的確有略增趨勢，不過，多屬地點偏僻以及以接低價觀光團為主的小型旅館。

寬頻房訊表示，遭到法拍的飯店、旅館屋齡大多數較為老舊，地點也較為偏僻，過去還能靠廉價觀光團來支撐，因看好觀光發展，國內飯店、旅館不斷增加。不過自2016年以來，陸客觀光人數銳減，飯店業住房率則是大幅下滑；在供過於求的狀況下，這些飯店自然難以經營，最終難逃斷頭流入法拍市場的命運。