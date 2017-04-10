新光金將改選情勢詭譎 外資圍攻大買50萬張

2017-04-10 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕新光金預定在今年中改選董監事，各派人馬展開布局，據報導，不止大股東吳東進家族、洪文棟家族二家已各自找尋外援，新近的寶佳集團林陳海也正在當中穿梭，外資更在 3個月內淨買超近 50萬張，情勢空前詭譎。

新金光預定今年6月16日召開股東會，《工商時報》報導，林陳海領軍的鑒機手握約5%新光金持股，上個月已與洪家碰面協商，但結果如何並不清楚，但觀察，支持洪家的機率目前高於支持吳家，不過，近1個月來鑒機已賣出逾10萬張，是否續賣，有待觀察。

另外，根據統計，外資法人從 1月下旬持續買超新光金，到 4月 6日止，持股達到22.56%，等於這期間增持股約 5%，速度驚人。