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否認使用「格子籠」雞蛋 麥當勞：雞蛋安全衛生無虞

2017-04-08  13:48

〔記者張慧雯／台北報導〕針對動物團體抗議麥當勞使用「格子籠」雞蛋，不過，麥當勞公關部門則表示，影片是假的，並不是麥當勞供應商，影片有誤導民眾之嫌，此外，供應商對飼育的雞隻都提供良好照顧，確保雞蛋安全衛生無虞。

以下為麥當勞聲明稿

有關蛋雞飼養環境議題，台灣麥當勞說明如下：「台灣麥當勞確實遵守台灣食品衛生法規，以嚴謹的品質監控程序，確保食品均符合品質及安全標準。

麥當勞重視動物福利，並長期致力食品安全、食材品質及農場管理，對於消費者關切的禽流感防疫，亦透過提供良好的水簾式雞舍飼養環境、營養均衡的飼料，及全方位的飼養技術嚴格管理，確保雞蛋安全衛生無虞。

除供應商定期自行檢驗之外，台灣麥當勞公司亦委託經由衛生福利部所認可之檢驗機構（SGS）進行六十餘項動物用藥殘留檢驗，均完全符合政府法令規範，敬請顧客安心食用。

針對目前台灣市場供應量仍相對較低的室內平飼或放牧雞蛋，麥當勞會持續評估，並了解產業的發展趨勢，作為未來努力的方向。」

而針對今日台灣動物社會研究會所提出的質疑，我們亦補充說明如下：「大武山牧場是於2015年11月成為麥當勞的雞蛋供應商，之前禽流感事件和麥當勞雞蛋供應無關；影片中的雞舍均非麥當勞雞蛋供應商，對於該團體誤導消費者，麥當勞至表遺憾。」

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  • 台灣動物社會研究會成員一行人，前往麥當勞總公司抗議麥當勞仍然採用虐待母雞身心的格子籠雞蛋，麥當勞則發布聲明表示雞蛋安全衛生無虞。（記者劉信德攝）

    台灣動物社會研究會成員一行人，前往麥當勞總公司抗議麥當勞仍然採用虐待母雞身心的格子籠雞蛋，麥當勞則發布聲明表示雞蛋安全衛生無虞。（記者劉信德攝）

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