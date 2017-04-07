Apple Pay嗶進新光三越 台新聯名卡贈刷卡金

2017-04-07 17:26

〔記者王孟倫／台北報導〕Apple Pay在3月29日登台，國內最大的百貨通路新光三越也在4月6日起啟用這項服務；台新銀行今天宣布，消費者若以Apple Pay綁定台新的新光三越聯名卡，刷卡單筆滿888元可獲送100元刷卡金。

台新銀行支付金融處資深協理黃天麟表示，行動支付Apple Pay開放上線後，綁定使用的卡友人數快速累積；其中，新光三越因為有逾八千台的收銀機台及眾多專櫃人員，為提供完善的行動支付服務，在一切準備就緒且配合購物節檔期，因此，在4月6日起正式提供Apple Pay服務。

為搭配Apple Pay在新光三越啟用，黃天麟指出，台新也祭出相關加碼優惠活動，若以Apple Pay綁定台新新光三越聯名卡，於4月6日至4月19日期間，在全國新光三越單筆滿888元就可獲送100元刷卡金。

不過，台新銀也提醒，這項活動限量3萬名，並非無上限，且需下載台新卡得利CARDaily APP登錄活動。