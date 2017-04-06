「參數型農保」准了！ 累積降雨量達門檻就理賠
2017-04-06 18:13
〔記者王孟倫／台北報導〕近年來，台灣天災農損頻傳，金管會今天表示，近日已核准「降水量參數養殖水產保險」，這張保單屬於參數型農業保險商品，由產險業者與屏東縣政府合作，適用對象是屏東縣的養殖水產業，並以累積降雨量為依據，未來無論是否有無災損，凡達一定雨量就能啟動保險理賠。
金管會保險局表示，由於全球暖化造成氣候環境之劇烈變遷，天然災害發生之強度及頻率不斷增加，農作生產風險提高，若依賴政府預算支應的天然災害救助已不足以保障農民的收益及財產安全，因此，從2015年起協助農委會推動農作物天然災害保險，希望能分散農民經營風險。
保險局副局長施瓊華指出，日前金管會剛審核通過「降水量參數養殖水產保險」，這張保單設計是以約定累積降雨量、作為啟動保險契約賠付要件之參數型保險，也就是只要降雨到一定門檻，不管有無損失，可適時轉嫁養殖水產業者，因氣候異常遭受巨大災損之風險。
施瓊華表示，這張保單由台灣產物保險公司申請，其與屏東縣政府合作，未來只要屏東地區的累積降雨量在48小時內、達到480毫米，就啟動理賠機制。
而在「降水量參數養殖水產保險」之前，金管會已經核准通過的農作物天然災害保險共有兩項商品，包括：「梨農作物保險」與「芒果農作物保險」，分別由富邦產險與國泰產險承作。
施瓊華說，金管會將持續協助推動農業保險，同時鼓勵保險公司配合政策研發更多農業保險商品，以切合農民實際投保需求
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