土銀總經理 黃忠銘升任

土地銀行新任總經理黃忠銘（右）、卸任總經理高明賢（左）交接印信，由該行董事長凌忠嫄（中）主持監交。（圖由土銀提供）

2017-04-06 13:42

〔記者盧冠誠／台北報導〕財政部100％持有的土地銀行今天舉行總經理交接暨宣誓就職典禮，前總經理高明賢卸任後，由原副總經理黃忠銘升任，並在土銀董事長凌忠嫄主持下完成監交。

土銀新任總經理黃忠銘，現年59歲，國立政治大學企業管理研究所碩士畢業，先後歷任土地銀行民權分行經理、風險管理中心主任、財務部經理、總稽核及副總經理，資歷相當完整，嫻熟金融法規、銀行風險管理及內部稽核業務。

黃忠銘於今天正式接掌總座後，將帶領全體同仁共同努力，凝聚經營團隊的力量，讓各項業務持續穩健發展，更進一步強化土銀的競爭力，有效落實內部控制、法令遵循及風險管理，朝永續經營的優質金融機構目標邁進。