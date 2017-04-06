大同股東18萬人只2萬份紀念品 股東大叫「惡劣」

（資料照，記者李靚慧攝）

2017-04-06 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕大同公司正陷入經營權爭奪戰之中，預定在 5月 11日召開股東會改選董監事，目前正是委託書徵求階段，據報導，市場派發現，公司派只採購2萬份股東紀念品，跟大同股東人數逾 18萬人差距太大，向各相關的監管單位提出檢舉，指違公平原則，要求派員查核。

《經濟日報》報導，這次大同公司股東會紀念品是「大同寶寶不銹鋼保溫瓶及大同3C折價券100元」，公司派林蔚山等人的徵求委託書地點早就塞滿紀念品，引爆市場派的不滿，指光是3月底書面請領股東會紀念品的就有3.6萬份，但是，到4月5日前送達指定地點的紀念品只有360份，而且公司還回覆，每位徵求人只能提供120份。

市場派以陳麗卿、虞金榜、徐金藍為徵求人，其投資顧問公司對此嚴重紀念品份數落差，直指「惡劣」。