| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉義市陽明醫院大門被砸 逞兇者逃逸 F-16戰機華盛頓特區外墜毀 駕駛彈射逃生 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 財經

台塑越南河靜鋼鐵廠 符合試產標準

2017-04-05  23:00

〔編譯王惠慧／綜合報導〕越南國家電視台VTV週三報導，台塑越南河靜鋼鐵廠已經通過環保部門的檢核，達到可以進行試產的標準。越南環境資源部在台塑工廠進行了為期3天的檢查後宣布上述結論，但實際上是否能試產還需要越南政府的核准。

1年前，台塑越南河靜鋼廠違法排放廢水，導致越南中部4省海岸汙染，大量魚類等海產死亡事件，汙染綿延200多公里，危及當地漁業及旅遊業者的生計，引發當地民眾激憤抗議。

越南環境資源部指出，越南政府提出的53項汙染項目，台塑已經排除了52項，也預計在2019年將焦煤冷卻工法由濕式改成乾式；越南社運人士Nguyen Thanh Tinh向媒體表示，若政府允許台塑在完成乾式焦煤冷卻設備前試產，是很不負責任的，並表示不會放棄保護環境的行動。

廣告
  • 越南國家電視台VTV報導，台塑越南河靜鋼鐵廠已經通過環保部門的檢核，達到可以進行試產的標準。圖為去年5月越南手持標語的抗議民眾。（路透）

    越南國家電視台VTV報導，台塑越南河靜鋼鐵廠已經通過環保部門的檢核，達到可以進行試產的標準。圖為去年5月越南手持標語的抗議民眾。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台塑 台塑河靜鋼廠 河靜鋼廠 越南
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆腐漢堡肉
電鍋菜✧脆梅冬粉蝦
芥末、山葵不一樣？
如何蒸出漂亮蒸蛋？
轉寄

標題：台塑越南河靜鋼鐵廠 符合試產標準


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.