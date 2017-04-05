台塑越南河靜鋼鐵廠 符合試產標準

2017-04-05 23:00

〔編譯王惠慧／綜合報導〕越南國家電視台VTV週三報導，台塑越南河靜鋼鐵廠已經通過環保部門的檢核，達到可以進行試產的標準。越南環境資源部在台塑工廠進行了為期3天的檢查後宣布上述結論，但實際上是否能試產還需要越南政府的核准。

1年前，台塑越南河靜鋼廠違法排放廢水，導致越南中部4省海岸汙染，大量魚類等海產死亡事件，汙染綿延200多公里，危及當地漁業及旅遊業者的生計，引發當地民眾激憤抗議。

越南環境資源部指出，越南政府提出的53項汙染項目，台塑已經排除了52項，也預計在2019年將焦煤冷卻工法由濕式改成乾式；越南社運人士Nguyen Thanh Tinh向媒體表示，若政府允許台塑在完成乾式焦煤冷卻設備前試產，是很不負責任的，並表示不會放棄保護環境的行動。