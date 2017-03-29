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搭順風車經濟！元大寶華上修今年GDP可保2

受惠於全球景氣復甦，元大寶華上修今年我國GDP至保二。圖為元大寶華院長梁國源（記者王孟倫攝）

2017-03-29  12:27

〔記者王孟倫／台北報導〕今年GDP保二有望!國內智庫元大寶華經濟研究院今天上修國內經濟成長率（GDP）從原本的1.8%至2.1%，為國內首家預估GDP可保2的機構。元大寶華表示，隨著世界經濟好轉，台灣可望搭上全球景氣復甦之順風車，經濟反彈力道加大。

根據元大寶華預估，今年一到四季的經濟成長率分別為2.48%、2.28%、1.8%及1.86%，高點將落在第四季。

「今年台灣搭上經濟順風車，加快復甦腳步！」元大寶華院長梁國源表示，全球景氣持續樂觀，在貨幣及財政刺激政策加持下，使得今年經濟成長力道優於去年。

尤其，國內民間投資出現回溫，根據統計，今年一至二月資本設備進口成長率，創下2011年同期新高，將明顯挹注我國GDP表現。

梁國源也直言，去年全球經濟成長率是 2012 年以來最低，在比較基期低的情況下，今年景氣復甦就更為明顯。

在新台幣兌美元匯率方面，元大寶華將今年美元兌台幣匯率均價預測，從去年底預測的32.7元大幅上修到31.3元；今年一到四季的匯率均價，分別預估為31.0元、30.9元、31.5元與31.9元，顯示上半年新台幣匯率升值壓力大。

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  • 元大寶華表示，台灣今年前二月資本設備進口成長率提高，有助經濟力道上揚（記者王孟倫攝）

    元大寶華表示，台灣今年前二月資本設備進口成長率提高，有助經濟力道上揚（記者王孟倫攝）

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