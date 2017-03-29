3/29重要財經新聞一覽

2017-03-29 09:46

自由時報財經︰台幣升升不息 美元天天都便宜

美元在台灣天天都便宜！儘管昨日主要亞洲貨幣多回檔休息，但新台幣匯率受到出口商季底作帳拋匯帶動，續呈揚升格局，升破三十．二元關卡後，下一步將挑戰三十元大關。

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蘋果日報財經︰3雜音干擾 i8恐延後量產

蘋果即將迎接iPhone超級周期，外資認為OLED版本iPhone 8深具吸引力，預估蘋果將力押OLED版，今年下半年OLED版比重將達55%，4.7吋和5.5吋比重分別為30%、15%，如追溯過去4年換機周期，i8潛在換機量可能達11億支天量，且在平均單價高的OLED版本帶動，2018年整體iPhone出貨量將成長14%，同時激勵組裝廠廠營收增25%。

工商時報財經︰鴻海27據點入列 成最大贏家

蘋果（Apple）公布2017年度的前200大供應鏈名單，有39家台廠名列其中，相較去年度的名單少了友達、谷崧及兆利等3家。不過鴻海集團今年共有27個廠區據點入列，堪稱是蘋果供應鏈大贏家。

中國時報財經︰大車調高自製率 工業局硬幹

經濟部工業局下月5日將舉辦公聽會，討論柴油甲類大客車補助規範，最大爭議在於「附加價值率（即自製率）」將從40％一口氣提高到60％，由於國內自製率落在40到50％之間，此項規定猶如「不食人間煙火」，引發大客車製造廠及客運業者強烈反彈。

經濟日報財經︰蘋果鏈洗牌 新增四台廠

蘋果公布最新200大供應商名單，雙鴻、國巨、健鼎、精技是今年新進榜廠商，包括友達在內共有三家台廠遭剔除。這份報告也顯示，去年98%的供應商都遵守每周工時不得超過60小時的規定，是歷年來最高，供應鏈改善方面也是表現最好的一年。

星島日報財經︰恒大核心利潤飆九成 看好內地未擬攻港

中國恒大（3333）去年核心業務利潤大幅增長近90%至208億元，收入亦增長58%至2114.4億元，期內純利為50.91億元（人民幣，下同）跌51.33%至，不派末期息。副主席兼總裁夏海鈞表示，不派末期息是由於集團籌劃A股上市，根據上市條例規定，在重組期間不能派息，承諾重組結束後，將去年全年及今年上半年可分派利潤的50%以特別息派予股東。對於內房爭相來港搶地，恒大主席許家印認為，中國市場較好，故一直沒有「走出去」，未來數年亦無計畫，故不會發展本港市場。