台幣升升不息 美元天天都便宜
2017-03-29
〔記者盧冠誠／台北報導〕美元在台灣天天都便宜！儘管昨日主要亞洲貨幣多回檔休息，但新台幣匯率受到出口商季底作帳拋匯帶動，續呈揚升格局，升破三十．二元關卡後，下一步將挑戰三十元大關。
亞幣多休兵 台幣再衝至30.17元
新台幣昨終場升值八分，以三十．一七元兌一美元作收，匯價連二升並續創逾兩年半新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量為十二．七六億美元。
「沒有最高，只有更高！」外匯交易員說，眼看新台幣「升升不息」，越來越多出口商「凍未條」（受不了），就怕跑慢些，被別人當屍體踩在腳下，造成美元賣壓大量湧現，推升新台幣盤中最高一度勁揚逾一角至三十．一一五元價位，距離「二」字頭匯價又大大邁進一步。
新台幣今年來對美元狂升二．一○九元，升幅達六．九九％，僅次於韓元八．五一％；外匯交易員指出，對國內出口商來講，去年底的每支外匯（一百萬美元），今年首季還沒結束，就得面臨至少新台幣二百萬元的匯損，非常可怕。
若與二○一五年底相比，新台幣至今對美元大漲九．六％，對人民幣甚至狂飆超過十六％，代表過去一年多搶進人民幣的民眾，即使存到三％高利，虧損仍至少十％起跳，利差根本彌補不了匯損。
外資續匯入 本週挑戰2字頭
匯銀主管表示，昨天韓元、日圓、人民幣、星幣、馬幣等皆回檔修正，新台幣卻持續走揚，主因除了出口商有拋售美元需求外，外資也繼續匯入，並擴大買超台股至一二二億元，顯示熱錢作多台灣股、匯市態度明確。
匯銀主管認為，如果新台幣今、明兩天延續升勢，本週見到「二」字頭機率將大增，否則必須等下週清明假期過後，再進行三十元大關的激烈攻防戰。
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