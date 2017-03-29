台灣奶茶瘋行韓國 連鎖店開逾 300家了

2017-03-29 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕韓國最近的流行時尚之一，就是喝台灣奶茶，台灣數個品牌的奶茶飲品直攻首爾，有高達300家以上的連鎖店，也有在江南開旗艦店，茶包更是受到韓國人喜愛。

作家陳慶德發表在《聯合報》的一篇觀察文章指出，台灣手搖飲料正風靡韓國，搶攻第一波的是臺灣瓶裝奶茶與咖啡（純萃・喝），在南韓颳起一陣旋風，在韓國被膩稱為「化妝瓶奶茶」（화장품통 밀크티）。

進攻韓國展店最快的是「貢茶」，2012年到首爾鬧區的弘益大學附近開設了第一間海外分店，到2016年的 4年間展店到300多間分店，2014年韓國總營業達539億韓元（約合台幣15.4億元），營業利益率達到22.3%。

新竄紅的「三點一刻」奶茶包前進到韓國各大便利超商，售價比台灣高許多，約15包茶包要價萬元韓元（約270元台幣），本月更於首爾江南區開起咖啡店，大賣「TAIWAN CAFE」。店內裝潢就是飄著濃濃「台灣味」，韓國人「台灣必買」的食、品都列入銷售，單杯現泡奶茶售價1500韓圓（約台幣40多塊），比起當地咖啡廳至少約4000元韓元（約合台幣115元）起跳的冷飲，便宜近6、7成。開幕前一兩週門庭若市，賣出好成績。