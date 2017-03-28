新台幣強升逾6％ NB代工大老陳瑞聰說話了...
2017-03-28 19:40
〔記者卓怡君／台北報導〕本季新台幣強升逾6%，對出口產業造成龐大壓力，各公司叫苦連天，NB代工大老 ─ 仁寶總經理陳瑞聰今日特別疾呼，新台幣升值對於所有出口廠商都有影響，對未來台灣出口有所衝擊，政府應該跳出來做些事！
匯損近期成為台灣電子業熱門焦點，本季新台幣強升，各家廠商本季恐難逃匯損命運，對此，廠商只能期待政府出面阻升，緩減匯損壓力。
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