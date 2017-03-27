追償不法金融機構 官司打贏 受償金額卻只有3.5％
2017-03-27 12:18
立委黃國昌質疑，存保公司對於問題金融機構之不法人員求償績效不佳（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕立院財委會今天審查中央存保公司預算，立委黃國昌抨擊，對於問題金融機構之不法人員求償追訴，勝訴官司的實際獲償金額有4億元、比重僅3.5%;中央存保公司表示，很多官司被訴者已脫產，這很難避免，但我們仍握債權憑證，有任何機會就會扣查。
存保公司為我國辦理存款保險之唯一專責機構，負責金融安全網及保障存款人權益之雙重政策性任務。
存保公司董事長雷仲達指出，將繼續辦理已退場經營不善金融機構未結事項及清理事宜，對不法人員辦理民刑事責任追究；截至去年底止，對疑涉刑事不法案件移送檢調機關偵辦者有183 件；對不法人員辦理之民事訴訟求償案件計有143 件，其中已獲勝訴判決確定者102件。
黃國昌質詢指出，上述勝訴判決是102件，金額是115億元，問題是實際拿到受償金額，僅4億餘元，占勝訴判決金額比率僅3.54%，明顯偏低，如此求償績效，誰會滿意？又如何彌補損失？
雷仲達表示，我們的確也不滿意，但這部分主要是被訴者往往在事前，就把財產處分或脫手，此問題在國外一樣也會遇到；他強調，雖然實際只拿到4億元，但我們握有不法人員勝訴判決之債權憑證，並聲請法院強制執行財產，這部分有111億元。
金管會副主委鄭貞茂也表示，對問題金融機構之不法人員民事訴訟，常常會遇到敗訴者脫產之情況，而難以求償，這在別的國家也常見，像美國勝訴受償率平均也只有2％而已。
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