3/26重要財經新聞一覽
2017-03-26 09:26
自由時報財經︰美退中進 中企入美後院投資墨西哥
美國川普政府擬推動「邊境稅」，並鼓勵製造業回美創造就業，近日接連被中國官方帶頭反擊。中國人民銀行（中國央行）行長周小川在博鰲論壇上批評，關稅安排不應阻礙貿易，不贊成「有些國家」關起門來保護就業；中國工商銀行墨西哥子行總經理陳耀剛直言，美國製造業撤出，剛好為中企開啟在墨國的投資機會。
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蘋果日報財經︰台幣升破30.5 上銀沒在怕
新台幣兌美元「步步升」，不少業者叫苦連天；然而，上銀（2049）董事長卓永財卻是老神在在，直言此時業者更需針對不同市場、制定不同價格。他並透露，上銀上半年接單滿載，全年展望「有一些樂觀」，而布局7年的智慧產品明年第2季量產，將出貨給賓士汽車的供應商Heller。
工商時報財經︰15檔Q2業績續旺 上攻
距離3月結束只剩5個交易日，時序即將進入第2季，投資專家看好矽晶圓、DRAM、觸控、通訊元件及PCB等五大族群，產業上升趨勢不變，估計仍是市場關注焦點，並從中挑選環球晶、創見、TPK-KY等15檔個股，可望伴隨業績續旺題材，帶動股價上攻。
中國時報財經︰政院通過《稅捐稽徵法》修正案 有錢人搶著當香港稅務居民
因應台美肥咖條款，政院日前通過《稅捐稽徵法》5條之1修正案，授權財政部可和外國洽簽稅務資訊交換協議，但排除陸、港、澳，立法院將於下週三（29日）審查。資深會計師觀察，因應此項修正，許多高資產人士將會把錢搬到香港，搶當香港的稅務居民。
星島日報財經︰新醫保遭撤回 杜指連跌七日
特朗普策動取締奧巴馬醫保的新醫改方案胎死腹中，美股杜指和標普指數上週五先升後回，全週下挫達1.5%，為特朗普當選美國總統以來最大的一週跌幅。不過，特朗普政府宣稱未來將優先推動國會通過減稅方案，有助紓緩投資者對「特朗普升市」告終的憂慮，令大市週末前沒有大跌。
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