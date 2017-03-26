3/26重要財經新聞一覽

2017-03-26 09:26

自由時報財經︰美退中進 中企入美後院投資墨西哥

美國川普政府擬推動「邊境稅」，並鼓勵製造業回美創造就業，近日接連被中國官方帶頭反擊。中國人民銀行（中國央行）行長周小川在博鰲論壇上批評，關稅安排不應阻礙貿易，不贊成「有些國家」關起門來保護就業；中國工商銀行墨西哥子行總經理陳耀剛直言，美國製造業撤出，剛好為中企開啟在墨國的投資機會。

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