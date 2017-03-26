美退中進 中企入美後院投資墨西哥
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國川普政府擬推動「邊境稅」，並鼓勵製造業回美創造就業，近日接連被中國官方帶頭反擊。中國人民銀行（中國央行）行長周小川在博鰲論壇上批評，關稅安排不應阻礙貿易，不贊成「有些國家」關起門來保護就業；中國工商銀行墨西哥子行總經理陳耀剛直言，美國製造業撤出，剛好為中企開啟在墨國的投資機會。
中國國務院副總理張高麗在博鰲論壇指出，各國應致力維護ＷＴＯ（世界貿易組織）為代表的多邊自由貿易體制，經濟全球化和自由貿易浪潮「向前永不停歇」，中國將盡快完成區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）談判及亞太自貿區（ＦＴＡＡＰ）。張高麗每句話都劍指川普政府退出ＴＰＰ（跨太平洋經濟夥伴協定）、重新談判ＮＡＦＴＡ（北美自由貿易協定），且考慮繞過ＷＴＯ重新檢視現行貿易是否符合「公平競爭」的政策。
周小川也以英文演講表示，全球化是已經發生的事實，不贊同「有些國家」的主張，認為失業問題是全球化造成，他說，關稅安排應是支持貿易、而非阻礙貿易，廿國集團（G20）今晚於德國漢堡舉行領袖峰會時，應以更清晰語言表述「自由貿易和全球化」。
陳耀剛接受路透訪問則表示，「美國產業損失可成為中國的收穫」，如果美國若干投資計畫未實現，中國企業認為有利可圖，就會投資。中國工商銀行為中國五大國有商銀之首，客戶之一北京汽車集團去年六月就在墨西哥銷售從中國進口的該集團汽車，並研究在墨國設廠生產汽車和電動車。
中國車廠將在墨國擴建
美國總統川普威脅業者在墨西哥設廠恐被課徵懲罰性重稅，福特汽車（Ford）一月取消在墨國中部的十六億美元建廠計畫。隨後，中國安徽江淮汽車集團、墨西哥巨人汽車（Giant Motors）和經銷商Chori公司於二月表示，將在墨國中部投資逾二．一億美元，擴建一座現有工廠來生產休旅車。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 惡男當心靈導師 下課私處滴蠟油性侵女學員
- 「大甲媽」23:55通過彰市民生地下道
- 日副大臣訪台 學者：替台日高層互訪鋪路
- 孟加拉東北部連環驚爆 至少4死逾40傷
- 邁阿密網賽 盧彥勳男單2輪止步
- 東港東隆宮王船起造 4個月完工
- 支持立專法…先保障法律地位 再漸進修法
- 孝悌楷模與自強兒童 30人獲表揚
- 女醫師秀病患截肢 得意稱：我的第一條腿
- 三月瘋媽祖 這群人比五月天迷更瘋狂
- 10秒結束！ 「大甲媽」遶境到彰化 傳出10人互毆
- 《積木》導演忘記XX 竟引好兄弟來探班
- 日副大臣：訪台雖有困難 還是來了
- 司改會議》陪審制是「夢中情人」 他們都想推行
- 嬉皮虎爸好屌 《大隊長》神奇滿座
- 清明祭祖燒紙錢 肺病活動性喘症狀加劇
- 關之琳劉嘉玲狹路相逢 喝酒說了這些話...
- 關燈一小時活動 預估省電八萬度
- 中客自由行人數回升 比國旅走入更偏鄉
- 是你嗎？1-2月發票千萬獎看這裡
- 兒童節不推「大下課」 北市府：各校自主
- 香港新流行：內在台 移民台灣5年爆增79％
- 蓮香齋拒收舊餐券 民眾怒批：已被加收費用！
- 中市3消防分隊廳舍老舊 議員促修繕
- 歐盟「團結峰會」英相缺席
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 High-level Japanese official visits
- 郭富城爆娶中國網紅 城嫂們不服氣
- 永瀨正敏玩陶 意外結緣堺雅人
- 31次不孕治療、挨萬針 粒線體置換終生女
- 《一週大事》3月19日至3月25日
- 門前排水溝崩塌 半年修不好
- 中職兩地開打、SBL冠軍賽 今日賽事預告與轉播
- 說不動自家人 川普萊恩雙輸
- 〈生活大補帖〉候診禮讓 溫馨滿診間
- 「街頭霸王」回來囉 諾爾泯恩仇挺戴蒙
- 全象主場搶首勝 「獅」速列車拚開胡
- 12歲以下孩童 4月搭雙巴免費
- 大港嗨尬滅火器 王世堅被拱跳海
- 林邊納骨塔週休 祭祖吃閉門羹
- 追著田壘走 周儀翔連莊MVP
標題：美退中進 中企入美後院投資墨西哥
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email