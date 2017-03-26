美退中進 中企入美後院投資墨西哥

2017-03-26

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國川普政府擬推動「邊境稅」，並鼓勵製造業回美創造就業，近日接連被中國官方帶頭反擊。中國人民銀行（中國央行）行長周小川在博鰲論壇上批評，關稅安排不應阻礙貿易，不贊成「有些國家」關起門來保護就業；中國工商銀行墨西哥子行總經理陳耀剛直言，美國製造業撤出，剛好為中企開啟在墨國的投資機會。

中國國務院副總理張高麗在博鰲論壇指出，各國應致力維護ＷＴＯ（世界貿易組織）為代表的多邊自由貿易體制，經濟全球化和自由貿易浪潮「向前永不停歇」，中國將盡快完成區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）談判及亞太自貿區（ＦＴＡＡＰ）。張高麗每句話都劍指川普政府退出ＴＰＰ（跨太平洋經濟夥伴協定）、重新談判ＮＡＦＴＡ（北美自由貿易協定），且考慮繞過ＷＴＯ重新檢視現行貿易是否符合「公平競爭」的政策。

周小川也以英文演講表示，全球化是已經發生的事實，不贊同「有些國家」的主張，認為失業問題是全球化造成，他說，關稅安排應是支持貿易、而非阻礙貿易，廿國集團（G20）今晚於德國漢堡舉行領袖峰會時，應以更清晰語言表述「自由貿易和全球化」。

陳耀剛接受路透訪問則表示，「美國產業損失可成為中國的收穫」，如果美國若干投資計畫未實現，中國企業認為有利可圖，就會投資。中國工商銀行為中國五大國有商銀之首，客戶之一北京汽車集團去年六月就在墨西哥銷售從中國進口的該集團汽車，並研究在墨國設廠生產汽車和電動車。

中國車廠將在墨國擴建

美國總統川普威脅業者在墨西哥設廠恐被課徵懲罰性重稅，福特汽車（Ford）一月取消在墨國中部的十六億美元建廠計畫。隨後，中國安徽江淮汽車集團、墨西哥巨人汽車（Giant Motors）和經銷商Chori公司於二月表示，將在墨國中部投資逾二．一億美元，擴建一座現有工廠來生產休旅車。