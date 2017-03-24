綠能公告去年財報 每股虧損2.14 元
2017-03-24 14:45
〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能矽晶片大廠綠能科技（3519）今（24）日公告財報，去年全年淨損10億元、每股虧損2.14元，且董事會也決議因應新事業開拓，充實營運資金，將辦理私募普通股或可轉換公司債。
綠能表示，去年第4季晶片價格較第3季上揚，但單價尚未能使綠能獲利，去年第4季營收為26.9億元、毛利率-12%，已較第3季改善56%，而去年第4季淨損 5.91億元，每股虧損1.28 元。累計去年營收153億元、毛利率 -1%、全年淨損10億元、每股虧損 2.14 元。
此外，董事會也決議辦理私募普通股或可轉債，發行普通股總股數上限為80,000仟股或發行可轉換公司債張數上限為13,000張（每張面額10萬元）。
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