華爾街日報：印度即將開始生產iPhone

《華爾街日報》引述印度官員說法報導，蘋果很快將在印度組裝智慧型手機iPhone。（路透）

2017-03-24 00:05

〔編譯王惠慧／綜合報導〕《華爾街日報》引述印度官員說法報導，蘋果很快將在印度組裝智慧型手機iPhone，使得蘋果更有機會，在火速成長的印度市場上佔有一席之地。

報導也指出，一名南部卡納塔卡省（Karnataka）的印度官員指出，台灣的緯創也即將在未來4到6週內，開始在其位於印度邦加羅爾市（Bangalore）的工廠，開始組裝iPhone 6及iPhone 6 Plus，大約會在3個月內，將蘋果最便宜的機型iPhone SE納入組裝的生產線。

該名官員表示，「所有蘋果在邦加羅爾市將推出的計畫，都由緯創包辦所有準備動作，幾乎都已經完成。」對此，蘋果發言人向《華爾街日報》表示，「我們向來很努力開發印度業務」，不願對具體計畫做出回應。