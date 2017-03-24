| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 財經

華爾街日報：印度即將開始生產iPhone

《華爾街日報》引述印度官員說法報導，蘋果很快將在印度組裝智慧型手機iPhone。（路透）

2017-03-24  00:05

〔編譯王惠慧／綜合報導〕《華爾街日報》引述印度官員說法報導，蘋果很快將在印度組裝智慧型手機iPhone，使得蘋果更有機會，在火速成長的印度市場上佔有一席之地。

報導也指出，一名南部卡納塔卡省（Karnataka）的印度官員指出，台灣的緯創也即將在未來4到6週內，開始在其位於印度邦加羅爾市（Bangalore）的工廠，開始組裝iPhone 6及iPhone 6 Plus，大約會在3個月內，將蘋果最便宜的機型iPhone SE納入組裝的生產線。

該名官員表示，「所有蘋果在邦加羅爾市將推出的計畫，都由緯創包辦所有準備動作，幾乎都已經完成。」對此，蘋果發言人向《華爾街日報》表示，「我們向來很努力開發印度業務」，不願對具體計畫做出回應。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： iPhone 印度 蘋果
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：華爾街日報：印度即將開始生產iPhone


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.