華爾街日報：印度即將開始生產iPhone
2017-03-24 00:05
《華爾街日報》引述印度官員說法報導，蘋果很快將在印度組裝智慧型手機iPhone。（路透）
〔編譯王惠慧／綜合報導〕《華爾街日報》引述印度官員說法報導，蘋果很快將在印度組裝智慧型手機iPhone，使得蘋果更有機會，在火速成長的印度市場上佔有一席之地。
報導也指出，一名南部卡納塔卡省（Karnataka）的印度官員指出，台灣的緯創也即將在未來4到6週內，開始在其位於印度邦加羅爾市（Bangalore）的工廠，開始組裝iPhone 6及iPhone 6 Plus，大約會在3個月內，將蘋果最便宜的機型iPhone SE納入組裝的生產線。
該名官員表示，「所有蘋果在邦加羅爾市將推出的計畫，都由緯創包辦所有準備動作，幾乎都已經完成。」對此，蘋果發言人向《華爾街日報》表示，「我們向來很努力開發印度業務」，不願對具體計畫做出回應。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 1：28的戰爭 日本光榮落敗
- 唐飛摔傷與辜成允同地點？ 晶華澄清：不同樓梯
- 火災先叩兒非119 關鍵8分鐘殞4命
- 毒梟大搖大擺走出法院「難怪民眾對司法失望」
- 《健康充電站》心臟病衛教講座
- 「花」現美景處處 集集不只賞櫻
- 羅工設創客基地 分享好點子
- 蘇治芬秘書農會選舉涉賄 50萬交保
- 全國原運會音樂劇搶先曝光 多媒體效果令人驚艷
- 驚！小龍女報警滅親抓母 吳綺莉沾毒遭搜索
- 父挺陽岱鋼 駁斥不孝八卦報導
- 軍人年改版本 政院拚下月送立院
- 新住民改造家 姊妹淘好所在
- 岡山籃籗會擺攤抽號碼牌 擠爆岡農玻璃門
- 讚啦 社宅增設非營利幼兒園
- 周曉涵飛天有多重 讓黃少祺搶著hold
- 手搖飲分南北 北部低糖南部嗜冰
- 青年翻轉農村 地利小食行銷將軍農產
- 電影版聲之形 邀神隱少女白龍獻聲
- 唐飛腿軟失足滑倒 晶華高層今晚才知身分
- 「你就是沒用」激將法勉兒反被砍
- 牛排大亨離婚一無所有 控妻設計佔上億家產
- 「波」神莫里納 擁1582場大數據
- 倫敦恐攻遊客竟大玩自拍 英國人爆氣求肉搜
- 電子轉診平台啟動 診所、醫院交流
- 吳敦義批前瞻計畫 「幾乎都在綠色執政縣市」
- 自由廣場》縣市共飲台灣水
- Pandora粉嫩女力 忠於信念─激發女性自我認定 水彩暈染快樂能量
- 男子和女友吵架 竟把小狗丟出7樓摔死
- 封防汛道測試防撞桿 廠商觸法
- 台21線信義豐丘段 2車對撞2死1傷
- 殷仔6K挨2轟 教頭仍按讚
- 明舒適好天氣 週末冷氣團報到下探11度
- 風災停電防重演 屏東44.5公里纜線下地
- 司改國是會議通過╱保護環保犯罪檢舉者 應訂吹哨者條款
- 林美珠︰地方疑難雜症 四月函釋
- 苗縣府欠公所6.6億 分期還挨轟
- 《看問題》該整頓了 租金應回歸市場機制
- 倫敦攻擊凶嫌名馬樹德 犯罪前科累累
- 經典論戰／金手套血訓 守備才是王道
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：華爾街日報：印度即將開始生產iPhone
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分