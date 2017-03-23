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央行連3季維持利率不變 豪宅續控管

2017-03-23  17:24

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行今召開首季理監事會議，如預期連續3季維持代表政策利率的重貼現率為1.375％不變；房市管控方面，亦維持高價住宅（豪宅）房貸最高6成限制，並未鬆綁。

台企銀（2834）主管今天認為，預期上半年，央行仍難跟隨美國聯準會（Fed）重啟升息循環。

第一金（2892）主管表示，央行會考慮美國升息循環腳步，以及國內通膨展望作為是否調升利率的依據，內部研究團隊預估，台灣下次升息時點，可能落在第四季。

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  • 中央銀行今召開首季理監事會議，如預期連續3季維持代表政策利率的重貼現率為1.375％不變。圖為中央銀行總裁彭淮南。（資料照，記者簡榮豐攝）

    中央銀行今召開首季理監事會議，如預期連續3季維持代表政策利率的重貼現率為1.375％不變。圖為中央銀行總裁彭淮南。（資料照，記者簡榮豐攝）

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