當沖降稅加碼至3年？財長：上路1年再說
2017-03-23 09:47
〔記者吳佳蓉／台北報導〕立法院財政委員會今初審證交稅條例修正草案，討論當沖降稅措施，對於立委提案當沖交易應由行政院版的「稅率千分之1.5、實施期1年」，加碼為「稅率千分之1、實施期3年」。財政部長許虞哲表示，台灣為世界首個當沖降稅國家，考量稅損，稅率希望維持千分之1.5，先上路1年，再評估是否繼續。
許虞哲表示，調查世界各國，不論是證交稅、印花稅還是各種金融交易稅，都未針對當沖交易給予免稅或降稅優惠，台灣算是全球首個當沖降稅國家。依照行政院提案的「稅率千分之1.5、實施期1年」，1年證交稅稅損約37.5億元，屆時證券市場日均成交值須增加100億元才可彌補稅損，「很快可見真章」。
許虞哲指出，由於當沖降稅為相當新的措施，應先上路1年做觀察，如果稅率降到千分之1，稅損將放大至50億元，日均量需要增加更多才可彌補，若實施期延長到3年，對財政跟資本市場都不好，「藥不要一次下太重」。
他表示，但對當沖降稅今日初審仍樂觀其成，除行政院版外，國民黨立委羅明才、曾銘宗也有提出修正版本，今日朝野討論若有共識、不須進入朝野協商，就可更快完成二、三讀通過。
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