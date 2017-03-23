3/23重要財經新聞一覽

2017-03-23 09:31

自由時報財經︰浩鼎案 檢變更起訴法條 翁啟惠最重判無期刑

前中研院長翁啟惠、浩鼎董事長張念慈涉浩鼎案，原遭士林地檢署分依不違背職務行賄及收賄罪起訴；士林地院昨開庭，檢方指出翁不僅以院長身分介入技轉事宜，且明明有浩鼎持股卻未揭露或迴避，違反中研院內規，聲請將起訴法條變更為刑度更重的「違背職務行收賄」，一旦被認定有罪，最重可處無期徒刑。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰台幣太強 阻外資匯入 央行火大否認

國際熱錢不斷匯入帶動台灣股匯雙漲，台幣對美元匯率本周攀上近2年半來新高。路透引述知情人士說法報導，央行已要求部分管理外資現金和證券的保管銀行建議客戶停止匯入資金，此舉可望紓解台幣升值壓力。但此說法隨即遭央行駁斥非事實。

工商時報財經︰日月光攜手高通 前進巴西

手機晶片龍頭高通（Qualcomm）、封測大廠日月光決定攜手合組國際隊，在巴西（Brazil）設立中美南洲首座半導體封測廠。據了解，巴西政府、日月光、高通等三方已簽訂合作備忘錄，初期擬共同合資2億美元在巴西聖保羅州（Sao Paulo）設廠。

中國時報財經︰陳良基：用「洪荒之力」挽留台積電

台積電傳3奈米廠擬赴美投資，昨天在立法院引起立委關切，科技部長陳良基在承諾將用「洪荒之力」把台積電留下來，已跟行政院長林全報告，將該案列管，每月會追蹤進度。

經濟日報財經︰熱錢沒走 央行趕入股市

美股大跌，拖累台股指數回檔修正，新台幣對美元匯率昨（22）日終止連五升，終場貶值4.5分，收在30.503元，成交量萎縮至9.91億美元。不過，匯銀主管觀察，外資並未在第一時間撤離台灣，資金仍滯留帳上伺機而動。

星島日報財經︰騰訊賺410億升四成 線上廣告須長遠發展

受惠於智能手機遊戲收入增長，騰訊（700）去年純利410.95億元（人民幣，下同），按年升43%，業績表現符合預期，每股派末期息0.61港元。該集團主席馬化騰表示，手機遊戲業務正快速增長，該集團會持續增加投資開發手機遊戲，他又提到線上廣告將會是下一個發展重點，但由於技術和產品仍在研發中，線上廣告仍處於早期開發階段，所以不能操之過急，要抱長遠發展心態。