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浩鼎案 檢變更起訴法條 翁啟惠最重判無期刑

2017-03-23

改依「違背職務行收賄」起訴

〔記者黃捷／台北報導〕前中研院長翁啟惠、浩鼎董事長張念慈涉浩鼎案，原遭士林地檢署分依不違背職務行賄及收賄罪起訴；士林地院昨開庭，檢方指出翁不僅以院長身分介入技轉事宜，且明明有浩鼎持股卻未揭露或迴避，違反中研院內規，聲請將起訴法條變更為刑度更重的「違背職務行收賄」，一旦被認定有罪，最重可處無期徒刑。

檢方原本起訴的「不違背職務行收賄」罪，為可處七年以上徒刑的有期徒刑之罪；變更為「違背職務行收賄」罪之後，刑度提高為可處十年以上徒刑、最重可處無期徒刑。

檢方起訴指出，張為取得翁啟惠的醣分子酵素合成法技術，二○一一年企圖以一千五百張浩鼎技術股行賄，最後僅達成期約賄賂；隔年十二月再以三千張浩鼎股票行賄，翁以女兒帳戶為人頭收受，並同意張派員進入中研院學習，攜出研究成果。

檢方表示，後續追查發現，中研院二○一二年八月十四日訂定《科技移轉利益衝突迴避處理原則》，翁收受三千張股票在這之後，已違反該內規，因此變更起訴法條。

翁啟惠昨開庭後表示，大部分人不太了解技轉程序，也不知道他具有創作人身分，他從未以院長身分介入技轉合約，而是以創作人角度提供建議，檢方未全盤了解技轉流程，「我對自己行為的合法性完全問心無愧」；他對起訴法條變更未表示意見。

張念慈辯稱，美國Optimer董事會決議發行一千五百張技術新股，酬謝他對公司的貢獻，股務與他討論時，還提醒拿到股票前得先繳稅，他當時開玩笑說：「如果我把股票送給翁啟惠，變成翁要繳稅囉？」

他說，沒料到股務把此話當真，事後還發電郵給財務長討論贈予事宜，此事才會爆發，美國司法部介入調查後，已經結案還他清白，指股務與財務長的郵件內容「都是錯的」。

送翁股票 張念慈辯稱玩笑話

法官提示一封張發給浩鼎財務長的電郵：「Tech. Share for CHW（1.5million）」，指明一千五百張技術股給CHW（翁啟惠名字縮寫）；張因而改口說，為感謝翁對浩鼎的付出，私下決定把股票送給翁，但翁不知情。

士院原訂釐清翁身為中研院長的法定職務、一千五百張技術股期約行收賄、三千張浩鼎股票行收賄流程的爭執、不爭執事項，但因檢方臨時變更起訴法條，翁、張辯護律師皆表示：「開庭前十分鐘才知道，我們無法答辯！」昨僅完成前兩部分，第三部分將於五月三日再行審理。

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  • 士林地檢署偵辦浩鼎案開庭，前中研院長翁啟惠（右二）在弟弟翁英惠（左二）陪同下出庭應訊。（記者張嘉明攝）

    士林地檢署偵辦浩鼎案開庭，前中研院長翁啟惠（右二）在弟弟翁英惠（左二）陪同下出庭應訊。（記者張嘉明攝）

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