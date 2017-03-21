3/21重要財經新聞一覽

2017-03-21 09:05

自由時報財經︰美外匯報告倒數 台幣恐見2字頭

熱錢不斷湧入，新台幣匯率也再度搭上過站不停的升值特快車，若按此速度，美國財政部預計四月中旬公布最新「主要貿易夥伴外匯政策報告」前，恐升破三十元大關，重現「二」字頭價位。

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蘋果日報財經︰保險業匯損千億 國泰富邦撇清

立委曾銘宗昨日在立院財委會質詢時指出，保險業恐因龐大海外投資部位在台幣升值下首季財報將顯現高達1200億元匯損，國泰金（2882）、富邦金（2881）急跳出來澄清，金管會則認為應低於千億元，但據統計抵減匯損壓力的外匯變動準備金部位在2月降至新低水準，壽險業獲利將面臨嚴峻的挑戰。

工商時報財經︰有機會 一路旺到年底 2月外銷訂單 連7紅

經濟部統計處昨（20）日公布2月份外銷訂單。不同於去年上半年外銷低迷的狀況，今年全球貿易復甦明顯，2月份外銷訂單延續開春好表現，金額達到337.5億美元、年增高達22％，優於預期，外銷訂單連續7個月正成長。

中國時報財經︰民眾買房意願 創45個月新高

國泰金控經濟研究團隊昨公布3月「國民經濟信心」調查顯示，民眾對未來房價看跌的比率雖然較看漲者多，但好消息是，買房意願指數不僅連續5個月回升，還創近45個月（2013年7月）以來新高；國泰金解讀，這些數據顯示，住宅房市需求端已有回溫跡象。

經濟日報財經︰台幣強升 訂單虛胖

經濟部統計處昨（20）日公布2月外銷訂單為337.5億美元，年增22%，為「連七紅」。但若改以新台幣計價，年增率萎縮到只剩13.2%，匯價變動影響巨大，也反映了外銷訂單「虛胖」的問題。

星島日報財經︰神華豪派息590億 股價急升逾16%

中國神華（1088）出乎市場預期豪派息590.72億元（人民幣，下同），神華股價昨日高開逾15%，其後升幅一度擴大至逾20%，收市報19.14港元，升逾16%，成交27.84億港元。神華豪派特別息，引來各種揣測，神華副董事長兼總裁凌文昨日表示，大派股息旨在提高股東回報，並指派息完全取決於現金流及投資開支而定，並沒有受到政府或其他外部人士所影響。