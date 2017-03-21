美外匯報告倒數 台幣恐見2字頭

2017-03-21

昨升9.9分 今年升5.74％緊追韓

〔記者盧冠誠／台北報導〕熱錢不斷湧入，新台幣匯率也再度搭上過站不停的升值特快車，若按此速度，美國財政部預計四月中旬公布最新「主要貿易夥伴外匯政策報告」前，恐升破三十元大關，重現「二」字頭價位。

新台幣昨盤中一度續揚逾一角，升破三十．五元關卡，終場則以三十．五二七元兌一美元作收，升值九．九分，匯價連四升並創近二年半新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量為十一．三三億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）上週結束為期兩天的聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ），雖如預期升息一碼（○．二五個百分點），但沒有外界擔憂釋出「鷹派」訊息，吸引熱錢重返台灣等亞洲新興市場。

Fed釋鴿派訊息 熱錢無所忌憚

匯銀主管形容：「對熱錢來講，Fed結束舞會、收走雞尾酒前，能多喝一杯是一杯。」

受到外資蜂擁而至，加上美國財政部即將發布匯率報告，指控他國操縱匯率的干擾，今年以來新台幣已狂升一．七五二元，升幅達五．七四％，主要亞洲貨幣中，僅次於韓元飆漲七．八二％。

「老美確實讓老大（中央銀行）芒刺在背！」匯銀主管說，美國財政部先前把台灣等六國列入「觀察名單（Monitoring List）」，最新報告即將出爐，誰都不想被貼上匯率操縱的標籤。

季底逢拋匯旺季 恐升破30元

匯銀主管指出，Fed不願加快升息腳步，讓外資撤離力道大減，且考量美國因素，以及即將進入月底、季底出口商拋匯旺季，預料四月中旬前，新台幣很有機會升破三十元大關，重現「二」字頭價位。

外匯交易員認為，央行本週四舉行首季理監事會議，可望連續三季維持利率不變，而匯率議題，預料仍是外界關注焦點，並將聚焦央行總裁彭淮南的談話。