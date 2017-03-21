台灣富豪新玩具 瘋玩遊艇

台灣富豪瘋玩遊艇。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-03-21 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣在世界上享有「遊艇製造王國」美名，多少國際富豪都來台灣訂製遊艇，台灣富豪也趕流行，購買豪華遊艇當玩具，享受出港玩耍、吹海風的趣。

《鏡傳媒》報導，台灣遊艇玩家第一名，可以算是潤泰集團總裁尹衍樑，名下有多艘遊艇，最貴的一艘約達 15億元，還有140呎、110呎的帆船遊艇等，財力雄厚支撐他的遊艇夢。不過，尹衍樑的豪華遊艇也成了他的海上行宮，做為接待客戶的招待所，為他賺進友情與財富。

投資教父宋學仁曾在高雄訂做一艘遊艇送給愛妻張清芳，據傳，該船身大約65呎，配備高檔，造價約4,000萬元。

台南幫第三代的亞果遊艇俱樂部董事長侯佑霖，自己從買遊艇玩耍，如今成立遊俱樂部，大賺富豪的遊艇財，他證實，台灣富豪興起玩遊艇熱潮，從俱樂部裡金字塔頂端的客人名單，就可以看到如此的熱潮。