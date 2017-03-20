高價股可採「百股交易」？ 金管會︰3～6個月定案
2017-03-20 15:50
台股是否改採取「百股交易」？金管會強調將通盤研究出方案。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕立委費鴻泰今天在立院財委會質詢，是否同意縮小股票交易單位，像高價股採取「百股交易」，對此，金管會主委李瑞倉表示，券商公會對這議題一直有不同意見，我們預計將以3到6個月時間研議、決定方向。
立委費鴻泰指出，證交所過去曾研議的縮小交易單位，像是股票計算單位從原本的一千股，改為一百股、也就是百股交易，金管會是否支持？何時可以上路？
李瑞倉說，他贊成此事，目前一張是千股，金管會可研議是否縮小交易單位，並檢討現有制度，在最近3～6個月會找券商來談。
對此，金管會證期局長王詠心表示，券商公會過去也曾反應此事，許多人反映，目前高價股並不多、進場時機不好，況且，還必須考量投資人的下單習慣，否則，若改成百股之後頻頻發生下錯單，煩而造成更大困擾。
至於百股交易可讓投資人購買高價股，王詠心認為，其實，從目前現有機制，投資人均可透過「零股交易」或「定期定額投資」而買到高價股。她強調，還有其它可以考慮的選項或措施，證期局將請證交所進一步研議，研究更能被券商公會或業者接受的方案。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 百股交易 金管會 金管會主委李瑞倉 金管會證期局長王詠心 高價股
財經‧本日最多瀏覽
- 台積電3奈米廠出走？傳5000億落腳美國
- 台積電市值超越Intel 謝金河：成全球最大半導體公司
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 國泰3月份國民經濟信心調查 景氣樂觀與風險指數同步上揚
- 石油庫存仍增 OPEC減產協議恐延長
網友回應
熱門新聞
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 賭5元惹怒寶可夢迷 7旬嬤淪罪犯
- 1小時近2000隻 八卦山脈鷹群大爆發
- IRONMAN鐵人3項 外籍好手封王稱后
- 如果在雪夜，遇見宮澤賢治─日本岩手縣
- 辣模上演野外全裸 IG曬照歡迎光臨
- 李永得風波》535號釋憲案曾闡明： 盤查應有明確客觀事實
- 如廁被葡萄公主盯著 「下次不上了」
- 北捷WiFi年底啟用 行控中心繼續「瞎」
- 李永得遭攔查 邱議瑩批員警說法很瞎
- 偷爬南3段失溫領隊 山友︰她很像拐少女「白凜」
- 自由開講》撲滅高病原禽流感問題多？
- 新竹轉運站 打造「公共藝術」風雨走廊
- 騎士戰湖人拚止敗 今日賽事轉播與預告
- 東北風南下 18縣市陸上強風特報
- Gucci挑戰網路「錶」情 藝術家聯手出閘
- 自投羅網！ 酒駕到派出所領手機
- 世界機器人大賽 花蓮隊拚美夢
- 拍完《美女與野獸》變富婆？艾瑪華森酬勞預計可拿4.6億元！
- 莿桐鄉樹仔腳天主堂 成立大聖若瑟朝聖地
- 楊一展挺8塊肌 加強下半身
- 川習會擬4月登場 中方將要求確認一中
- 阻詐來這招 警分局和地方成立Line群組防詐守護網
- 中壢大時鐘市場再傳火警 周邊店家怕怕
- 高血壓別激動 一怒容易腦中風
- 中韓薩德摩擦 觀光局力爭百萬韓客來台
- 高鐵站「快閃」 新住民獻藝
- 阿諾帕瑪邀請賽》雷許曼最後一回合殺出奪冠 潘政琮並列56名
- 公司挨酸專收垃圾 春風：資源回收錯了嗎
- 環團要柯文哲承諾「反對北宜直鐵」
- 台東地牛翻身 芮氏規模4.1
- 蔡英文：「台日友好」已琅琅上口
- 鼓勵休耕育苗業者虧 農委會每公頃最高補償7500元
- 醫病》屏東人小心「肝」 縣府加值健檢上路
- 廖君旻殺出重圍 歌唱比賽奪冠
- 《市議員選戰》藍票倉不再 大安文山「新人激戰」
- 嘉納回心轉意不離婚 小班成功戒酒全靠XX
- 台北書展基金會 控前執行長黃寶萍違法
- （圖多）「韓版李大仁」宋承憲 曬「壞壞的魅力」
- 自由廣場》台灣，不要妄自菲薄！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高價股可採「百股交易」？ 金管會︰3～6個月定案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分