高價股可採「百股交易」？ 金管會︰3～6個月定案

台股是否改採取「百股交易」？金管會強調將通盤研究出方案。（記者王孟倫攝）

2017-03-20 15:50

〔記者王孟倫／台北報導〕立委費鴻泰今天在立院財委會質詢，是否同意縮小股票交易單位，像高價股採取「百股交易」，對此，金管會主委李瑞倉表示，券商公會對這議題一直有不同意見，我們預計將以3到6個月時間研議、決定方向。

立委費鴻泰指出，證交所過去曾研議的縮小交易單位，像是股票計算單位從原本的一千股，改為一百股、也就是百股交易，金管會是否支持？何時可以上路？

李瑞倉說，他贊成此事，目前一張是千股，金管會可研議是否縮小交易單位，並檢討現有制度，在最近3～6個月會找券商來談。

對此，金管會證期局長王詠心表示，券商公會過去也曾反應此事，許多人反映，目前高價股並不多、進場時機不好，況且，還必須考量投資人的下單習慣，否則，若改成百股之後頻頻發生下錯單，煩而造成更大困擾。

至於百股交易可讓投資人購買高價股，王詠心認為，其實，從目前現有機制，投資人均可透過「零股交易」或「定期定額投資」而買到高價股。她強調，還有其它可以考慮的選項或措施，證期局將請證交所進一步研議，研究更能被券商公會或業者接受的方案。