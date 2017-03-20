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當沖降稅暫緩？ 金管會︰全力支持

金管會強調，政府支持當沖降稅的立場與態度沒改變過。（記者王孟倫攝）

2017-03-20  15:21

〔記者王孟倫／台北報導〕立院財委會本週四已排入當沖降稅修法審查，外傳有執政黨立委認為，現在股市很熱，當沖降稅政策似乎沒有急迫性，不過，金管會強調，對這項政策態度「始終如一、沒有改變」，不僅支持，也樂觀其成。

台股大盤今天小漲4.28點、收在9912.97點，成交值826.53億元，距離萬點大關僅差不到80點。

立委盧秀燕質詢表示，這週四就要審查「當沖降稅」相關法案，但最近2天有聽到消息，由於目前股市狀況不錯，推動當沖降稅的急迫性就沒這麼高，無須列入為優先法案，政府態度是否有改變？或打算暫緩？

金管會主委李瑞倉表示，我非常明確的說，對於當沖降稅這項政策，無論行政院、財政部或金管會，我們對這件事的態度始終如一，是支持且不變的。

但盧秀燕追問，執政黨（民進黨）立委的看法跟你是一致嗎？你有徵詢過他們意見？接下來，該不會你當好人、執政黨立委當壞人，兩邊扮黑白臉，順勢擋掉這項修法。

李瑞倉說，或許，個別立委會有個別意見，但整體來看，這項修法是樂觀其成，且我們也有信心可以通過，也要立委們多多幫忙與支持。

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