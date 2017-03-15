永捷進軍可撓式OLED 擴增營運成長空間

2017-03-15 17:52

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠產品組合調整與成本控管得宜，整體毛利率回升至21.28%，永捷（4714）公告去年全年稅後淨利為0.3億元、每股稅後盈餘（EPS）為0.46元，永捷總經理劉智光表示，近年積極跨足綠能、先進材料領域，包括優化本業產品組合，帶動毛利率回升，並新增高端設備投資，運用既有多元醇設備生產投入多元化的TPU（熱可塑性聚氨酯）材料、PUR（濕氣硬化膠）開發，讓原有的生產設備更能配合新產品的開發應用，且新增TPU產線預計於今年投產，擴增營運成長空間。

劉智光也說，受惠新客戶與新訂單激勵，今年2月永捷合併營收為0.38億元，累計前2月合併營收為0.78億元；展望未來，目前已取得工研院可撓性有機發光二極體顯示器（Flexible OLED）技術轉移，可結合高分子樹脂的混合材料，未來伺機進軍可撓式OLED市場大餅，擴增營運成長空間。