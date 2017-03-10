大同股東會增列私募增資議題 股價開高走高

2017-03-10 10:26

〔記者李靚慧／台北報導〕為強化太陽能光電系統與智慧能源物聯網系統的業務拓展，大同（2371）董事會決議，擬採私募或現金增資等方式增資，上限為6億股，該決議需待股東會通過後，才會視實際需求擇期執行。

大盤持續下挫，各家電個股表現也不佳，大同卻開高走高，表現一枝獨秀，截至上午10時，仍上漲0.4元、達13.3元，漲幅3％。

大同公司昨日召開董事會，通過於今年5月11日舉行106年股東常會，今年同時將進行董監事改選。

大同董事會同時決議，辦理發行私募普通股或國內現金增資，大同指出，該資金是著眼於未來綠色創能與節能的發展趨勢，大同公司將擴大主要核心業務，聚焦太陽能光電系統與智慧能源物聯網系統的國內外業務拓展。該議案將由股東會討論、通過後，視實際需求，相關私募計畫授權董事會全權處理。