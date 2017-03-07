萬事達卡：2017年台灣消費者外食及旅遊支出將續創新高

2017-03-07 12:56

〔記者李靚慧／台北報導〕根據萬事達卡國際組織的最新調查，2016年台灣民眾手機購物成長率已是大中華區之冠，展望2017年，預估國人在外食餐飲及出國旅遊的消費，將續創新高。

萬事達卡國際組織台灣區總經理陳懿文今日指出，全球對金融科技的投資不斷創新紀錄，截至2016年8月中，全球金融科技的投資金額已累積逾150億美元，也使得全球行動支付的市場規模快速成長，預估2017年可達7800億美元，年成長率逾2成。

在台灣市場方面，根據萬事達卡的統計，去年已有超過半數（51.2％）的台灣民眾，曾使用手機上網購物，其成長率較2015年成長4.6％，名列大中華區之冠。

國人的信用卡刷卡金額過去幾年不斷續創新高，特別是在旅遊、餐飲的領域持續成長。根據萬事達卡調查，高達9成（91％）的民眾，計畫未來增加外出用餐頻率，台灣的出國旅遊人次，在2021年也將達1630萬人，預估也都將進一步推升國人信用卡支付的金額。

在此狀況下，繼去年下半年起，萬事達卡陸續與台灣行動支付及玉山銀行合作，推出HCE手機信用卡，今年則將積極推動代碼化服務，預期國人的行動支付使用率，將可大幅提高。