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公司法修法延宕確定！李世光：7月送政院

2017-03-06  14:59

［記者林筑涵／台北報導］總統蔡英文去年宣示公司法將大幅修正、全盤檢討，經濟部長李世光上任時也曾表示希望能於今年一月送進立法院，不過，卡在各界意見拉鋸，未有共識的情況下，決議採保留有利新創部分，共120項條文進行討論。而李世光也說，草案預計在今年7月才能送進行政院；換言之，公司法修法要進入立法院這會期已無希望。

公司法修正草案因各方意見僵持不下，為加速時程改以保留鼓勵新創項目，不強制累積投票制、取消驗資、廣設公司秘書、E化公司登記等較具爭議部分則由分階段進行。經濟部次長王美花表示，學者、專家所提出的修法意見，有些因爭議和影響過大，決定先以鼓勵新創、爭議性低的120個條文進行討論。

民進黨立委高志鵬認為公司法存在太多問題，股東會委託書可以說是「台灣奇蹟」，同時提及公司法本會期送進立法院是否無望？對此，李世光則回應，預計在6月至7月間將草案送進行政院。

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  • 李世光也說，草案預計在今年7月才能送進行政院；換言之，公司法修法要進入立法院這會期已無希望。（記者黃耀徵攝）

    李世光也說，草案預計在今年7月才能送進行政院；換言之，公司法修法要進入立法院這會期已無希望。（記者黃耀徵攝）

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