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推銷台農產品 江宏傑手作「愛的沙拉」

日本女婿江宏傑手做「台灣愛的沙拉」，推銷台灣農產品兼炫妻。（記者黃佩君攝）

2017-03-06  16:17

記者黃佩君／日本千葉報導〕台灣8縣市首次聯手進軍日本食品展推銷台農產品，找來「日本女婿」桌球國手江宏傑以台灣蔬果手做「愛的台灣沙拉」代言，江宏傑現場示範以雲林萵苣、高雄鳳梨、台中地瓜、屏東蜜棗醋、台南芒果等作成的沙拉，並當場在8縣市首長面前曬恩愛，羞認平常都是太太福原愛下廚，但只要「我做的她都愛吃」。

由外貿協會領軍，台灣8縣市首次聯合參展東京國際食品展，也是史上最大動作促銷台灣農產品；除邀請江宏傑登台代言外，包括台中市長林佳龍、高雄市長陳菊、嘉義縣長張花冠、屏東縣長潘孟安、嘉義縣長塗醒哲等地方首長也親自赴日，推銷台灣優質農產品。

江宏傑當場親自登台秀廚藝，手做「愛的台灣沙拉」，採用8縣市農產品，包括雲林萵苣、高雄鳳梨、台中地瓜、屏東蜜棗醋、台南芒果、嘉義洛神花及秋葵及新北好茶等，綜合成一碗美味健康沙拉。江宏傑表示在眾人面前做菜非常緊張，因平常在家都是由太太福原愛下廚；但被問到太太是否愛吃沙拉時，他又當場放閃，羞認「只要我做的她都愛吃」。

外貿協會董事長黃志芳表示，本次很高興能得到國內8個縣市長支持，組織空前陣容的參展隊伍；本次東京食品展的台灣館廣達1500平方公尺，今年台灣食品產業最大的海外參展團。他也強調，去年台灣出口到日本食品值7.9億美元、進口則高達10.1億美元，顯示台日兩國國民共同喜好彼此農產及食品，本次在縣市政府全力支持下展出項目非常多元，一定可以滿足日本買主對食品採購的各項需求。

駐日大使謝長廷則指出，這一次地方首長來的時機「選得最好」，因為日本在上月底實施了超級星期五，而根據日本JTV的調查，問日人多出來的假期海外要去哪裡？第一名就是台灣，去的理由是「東西好吃」。所以我們這一次正好迎接這個大改變，是推銷台灣食品的最好時機。

農委會主委林聰賢則強調，農委會將協助台灣各縣市優秀農品種植及加強在地認證及防疫機制，希望台農產受日本最好的信任，也希望透過如江宏傑夫婦一樣不斷提升的台日友誼關係，能夠將未來搭接平台做得更透徹，希望「未來球不止打得越來越好，夫人也吃得越來越香，把好的台灣農產品跟日本朋友分享」。

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標題：推銷台農產品 江宏傑手作「愛的沙拉」


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