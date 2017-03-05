台泥誘菁英 碩士外派月薪約8.8萬
2017-03-05 13:17
〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）今天由董事長張安平領軍，赴台大就業博覽會攬才，喊出碩士學歷通過儲備幹部（MA）計劃，外派每個月大約可領8.8萬元。
張安平指出，台泥需要大量的化工與電子人才，預估今年招募人數至少100人，為打破傳統產業較以「年資」為升遷依據，讓優秀的年輕人才能被破例拔擢，台泥近年推出所謂的「MA計畫」。
只要社會新鮮人通過12~15個月的培訓與考核，不僅能在短時間內晉升為「襄理」，更有望在5~10年內被拔擢為廠長，過去老台泥時代廠長的年資歷練，平均需要20~30年。
台泥人資單位表示，社會新鮮人只要參與MA計畫，大學畢業的新鮮人月薪約3.4萬~3.5萬元，研究所畢業約3.8萬~4.1萬元，只要通過MA考驗，月薪將立即再加1萬元。
MA計劃培養的儲備幹部若被公司安排外派至中國的分公司，每月將另外發放4萬元的外派津貼，月薪將大增至約8.8萬元，台泥並保障底薪為14個月。
以一個碩士畢業、通過MA計劃，且被派駐中國的台泥年輕幹部，粗估年薪將達約123萬元，這還不算每年底額外發放的績效獎金。
張安平說，「22k」的低薪議題已成為年輕世代進入職場的最大困擾，社會氛圍似乎也認為電子業、金融業較能給予優渥的薪水，相對吸引年輕人投入。但是任何國家的基礎建設都需要水泥，台泥也正從eco-friendly（環境友善）的水泥公司，轉向eco solution provider（解決環境問題者）。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 相隔5年 全村跪求白沙屯媽再訪 結果讓人振奮
- 在韓失聯2台女 外交部證實電信詐騙被捕
- 德國羽球公開賽》王子維拍下里奧金牌 將與小天內戰爭冠
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 郝龍斌：青年接班國民黨才有希望
- 49歲港姐3披婚紗 與初戀男友再續情緣
- 〈婚姻幸福學〉愛得筋疲力盡 卻又割捨不下
- 哈利王子勾女友預習婚禮 女星入主皇室倒數
- 自由廣場》澎湖看不見的二二八
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 蘭潭水位探底 百年「巫家古井」見天日
- Elva舊愛演戲被罵三字經 告白魏如萱「希望她是我女友」
- 性別通識課風波 成大學生社團籲教授撤告
- 馮平／路
- 醫病》眼睛紅腫險瞎 醫矚：賞花別做這件事
- 花蓮豐羽計畫可行性評估 原民會近期拍板
- 「想救更多人」 護理師下班當義消
- 台大校園徵才 傳產儲備幹部月薪82K
- NBA》曾教喬丹玩桌遊 法蘭柯納爆料：他連玩遊戲都不認輸
- 被川普酸主持太爛遭《接班人》炒魷魚 阿諾這樣回嗆
- 拍打警察拉扯無線電 法官：不是施暴無罪
- 《健康充電站》營養講座
- 2局6上6下 胡智為又好投
- 勞動部統計：約5萬逃逸外勞在台灣打黑工
- 宜蘭櫻桃鴨又爆染禽流感 今早撲殺6千隻
- Uber躲查緝 App暗藏灰球程式
- 神盾血濺休息室 幸好不是慣用手
- 當酒女被按讚曝光 梁思惠動念殺閨密
- 「獅出有愛、無毒有我」 高市公益健走熱鬧登場
- 永仁延續傳統 晉4強必爭后
- 曾合唱湯米佩吉 葉倩文悼念：去天堂成為天使了
- （台南）新立委轉選市長？ 綠營內戰鼓揚
- 在韓失聯台灣少女江芸儀等因詐欺案被捕
- 虎航高雄飛沖繩開航 每週兩班
- 遊客取山泉 鋸斷玉山塔塔加園區水管
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP legislator urges bill to deter ‘foreign aggression’
- 基隆開放磯釣 首假日湧113人
- 美薩德若來台 共軍嗆就攻台
- WGC墨西哥錦標賽》第3回合 J.湯瑪斯暫以1桿領先
- 返鄉頒獎助學金 貿易商有愛
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台泥誘菁英 碩士外派月薪約8.8萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分