台泥誘菁英 碩士外派月薪約8.8萬

2017-03-05 13:17

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）今天由董事長張安平領軍，赴台大就業博覽會攬才，喊出碩士學歷通過儲備幹部（MA）計劃，外派每個月大約可領8.8萬元。

張安平指出，台泥需要大量的化工與電子人才，預估今年招募人數至少100人，為打破傳統產業較以「年資」為升遷依據，讓優秀的年輕人才能被破例拔擢，台泥近年推出所謂的「MA計畫」。

只要社會新鮮人通過12~15個月的培訓與考核，不僅能在短時間內晉升為「襄理」，更有望在5~10年內被拔擢為廠長，過去老台泥時代廠長的年資歷練，平均需要20~30年。

台泥人資單位表示，社會新鮮人只要參與MA計畫，大學畢業的新鮮人月薪約3.4萬~3.5萬元，研究所畢業約3.8萬~4.1萬元，只要通過MA考驗，月薪將立即再加1萬元。

MA計劃培養的儲備幹部若被公司安排外派至中國的分公司，每月將另外發放4萬元的外派津貼，月薪將大增至約8.8萬元，台泥並保障底薪為14個月。

以一個碩士畢業、通過MA計劃，且被派駐中國的台泥年輕幹部，粗估年薪將達約123萬元，這還不算每年底額外發放的績效獎金。

張安平說，「22k」的低薪議題已成為年輕世代進入職場的最大困擾，社會氛圍似乎也認為電子業、金融業較能給予優渥的薪水，相對吸引年輕人投入。但是任何國家的基礎建設都需要水泥，台泥也正從eco-friendly（環境友善）的水泥公司，轉向eco solution provider（解決環境問題者）。