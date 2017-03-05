| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
清泉崗225人未驗尿 空軍司令部：本週完成 經典賽 Live》陳鏞基2安3打點 台灣隊3：5警察廳
 首頁 > 財經

台泥誘菁英 碩士外派月薪約8.8萬

2017-03-05  13:17

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）今天由董事長張安平領軍，赴台大就業博覽會攬才，喊出碩士學歷通過儲備幹部（MA）計劃，外派每個月大約可領8.8萬元。

張安平指出，台泥需要大量的化工與電子人才，預估今年招募人數至少100人，為打破傳統產業較以「年資」為升遷依據，讓優秀的年輕人才能被破例拔擢，台泥近年推出所謂的「MA計畫」。

只要社會新鮮人通過12~15個月的培訓與考核，不僅能在短時間內晉升為「襄理」，更有望在5~10年內被拔擢為廠長，過去老台泥時代廠長的年資歷練，平均需要20~30年。

台泥人資單位表示，社會新鮮人只要參與MA計畫，大學畢業的新鮮人月薪約3.4萬~3.5萬元，研究所畢業約3.8萬~4.1萬元，只要通過MA考驗，月薪將立即再加1萬元。

MA計劃培養的儲備幹部若被公司安排外派至中國的分公司，每月將另外發放4萬元的外派津貼，月薪將大增至約8.8萬元，台泥並保障底薪為14個月。

以一個碩士畢業、通過MA計劃，且被派駐中國的台泥年輕幹部，粗估年薪將達約123萬元，這還不算每年底額外發放的績效獎金。

張安平說，「22k」的低薪議題已成為年輕世代進入職場的最大困擾，社會氛圍似乎也認為電子業、金融業較能給予優渥的薪水，相對吸引年輕人投入。但是任何國家的基礎建設都需要水泥，台泥也正從eco-friendly（環境友善）的水泥公司，轉向eco solution provider（解決環境問題者）。

廣告
  • 台泥（今天由董事長張安平領軍，赴台大就業博覽會攬才，喊出碩士學歷通過儲備幹部（MA）計劃，外派每個月大約可領8.8萬元。。（資料照，記者黃耀徵攝）

    台泥（今天由董事長張安平領軍，赴台大就業博覽會攬才，喊出碩士學歷通過儲備幹部（MA）計劃，外派每個月大約可領8.8萬元。。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外派 徵才 菁英
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：台泥誘菁英 碩士外派月薪約8.8萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.