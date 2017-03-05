北部電力供應吃緊 經部方案114年供需平衡
電塔示意圖。（台電提供）
〔記者羅添斌／台北報導〕台灣北部地區電力供應長期吃緊，要採中南部電力北送方式，以解決供需失衡問題，行政院官員今天指出，經濟部已向立法院提出「北部電源開發計畫受阻之可行替代方案」，若台電公司施工中及規劃中的北部電源開發計畫及中油公司第三液化天然氣接收站皆能如期完工，且我國節電成效可符預期，則中電北送的電量可望逐漸減少，並且在114年起達成區域供需平衡。
官員指出，台電公司於電源開發規劃階段已對北、中、南區域供需平衡做考量，依台電公司最新長期電源開發方案，台電公司除積極執行林口電廠更新改建計畫，自105~108 年陸續完成3 部各80 萬瓩高效率超超臨界燃煤發電機組外，更規劃於111~114 年間增建大潭電廠7~10 號機（316.8 萬瓩），其中7 號機之單循環氣渦輪機（60 萬瓩）更提前於106 年間設置，規劃運轉至108 年底以因應短期間供電緊澀情形。
此外，大潭電廠增建計畫已於103 年6 月通過環評，可行性研究報告亦已於105 年11 月奉行政院核定，但需中油公司第三液化天然氣接收站工程如期供氣，新設機組方能供應可靠電力。
官員說，為解決 112 年之供電缺口及北部供電瓶頸，台電公司原規劃於113 年完成之高原電廠（120 萬瓩），也陳報政府同意106 年度先行辦理、於107 年度補辦預算，以提前至112 年完工商轉。
台電公司並自114 年起亦規劃完成深澳電廠更新改建計畫（120 萬瓩）及協和電廠更新改建計畫（新1 號機90 萬瓩，預計114 年完工商轉）等北部電源。
官員說，根據經部報告指出，105 年北部地區供電能力較北部尖峰負載不足58 萬瓩。北部地區電源尚包括高發電成本的協和燃油發電廠及核一、二廠之全黑起動氣渦輪機，隨著核一、二廠除役及新電源難於短期內彌補之情形下，北部區域電力未來數年仍可能處於供需失衡情形，但北部供電缺口尚可由中電北送彌補，若台電公司北部電源開發計畫皆完工商轉之後，北部地區於114 年起可達供需平衡。
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