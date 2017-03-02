| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南投市管線搶修 明上午8時起大規模停水 冷氣團發威！ 淡水低溫已下探到8.9度 新店木材廠全面燃燒 火舌竄天劃破黑夜
 首頁 > 財經

嘉泥轉型 首家頂級坐月子中心超吸金

2017-03-02  21:50

〔記者楊雅民／台北報導〕老字號水泥公司嘉泥（1103）正式跨足旅宿產業，斥資5000萬元打造的首間產後護理之家正式營運，進軍頂級的坐月子中心市場，預計3年內在大台北地區開出5家，房間數能挑戰200間以上規模。

嘉泥執行副總暨嘉和董事長王立心表示，嘉泥正積極轉型跨入服務業，坐月子中心是嘉泥跨足醫療照護產業的第一步，位於嘉泥中山北路嘉新大樓8樓的第1家坐月子中心，共有19個房間。

分為8坪、10坪、12坪和14坪的房型，每晚訂價介於8000元至1萬4000元間，平均房價為8800元，目前住房率已達7成，8月訂房已滿，首月簽約的業績已達近1600萬元。

產後護理之家將鎖定大台北地區的醫院、捷運附近商圈設點，今年可望於台北市再開出第2間，同時也將規畫進軍長照事業，建立從小到老的全人照護事業。

至於旅館事業在日本沖繩的兩個獨資的飯店開發案，位於國際通的自創飯店品牌預計於今年第3季動土，佔地1453坪，將打造為樓高13層、客房達239間的飯店，目標要在2020年東京奧運前開幕。

另外，位於沖繩南部海灘的豐崎案將與國際品牌合作，占地11000坪，預計打造為400間面海客房，目前仍在洽談合作中。

廣告
  • 嘉泥斥資5000萬元打造的第1間產後護理之家，平均房價落在8800元。（記者楊雅民攝）

    嘉泥斥資5000萬元打造的第1間產後護理之家，平均房價落在8800元。（記者楊雅民攝）

  • 嘉泥的產後護理之家最大亮點之一是提供獨立嬰兒泳池，讓剛出生的寶寶可以泡在泳池中，重溫母體般的自在與安全感。（記者楊雅民攝）

    嘉泥的產後護理之家最大亮點之一是提供獨立嬰兒泳池，讓剛出生的寶寶可以泡在泳池中，重溫母體般的自在與安全感。（記者楊雅民攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嘉泥 坐月子中心
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：嘉泥轉型 首家頂級坐月子中心超吸金


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.