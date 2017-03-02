嘉泥轉型 首家頂級坐月子中心超吸金
2017-03-02 21:50
〔記者楊雅民／台北報導〕老字號水泥公司嘉泥（1103）正式跨足旅宿產業，斥資5000萬元打造的首間產後護理之家正式營運，進軍頂級的坐月子中心市場，預計3年內在大台北地區開出5家，房間數能挑戰200間以上規模。
嘉泥執行副總暨嘉和董事長王立心表示，嘉泥正積極轉型跨入服務業，坐月子中心是嘉泥跨足醫療照護產業的第一步，位於嘉泥中山北路嘉新大樓8樓的第1家坐月子中心，共有19個房間。
分為8坪、10坪、12坪和14坪的房型，每晚訂價介於8000元至1萬4000元間，平均房價為8800元，目前住房率已達7成，8月訂房已滿，首月簽約的業績已達近1600萬元。
產後護理之家將鎖定大台北地區的醫院、捷運附近商圈設點，今年可望於台北市再開出第2間，同時也將規畫進軍長照事業，建立從小到老的全人照護事業。
至於旅館事業在日本沖繩的兩個獨資的飯店開發案，位於國際通的自創飯店品牌預計於今年第3季動土，佔地1453坪，將打造為樓高13層、客房達239間的飯店，目標要在2020年東京奧運前開幕。
另外，位於沖繩南部海灘的豐崎案將與國際品牌合作，占地11000坪，預計打造為400間面海客房，目前仍在洽談合作中。
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