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86歲張忠謀恢復超快！原來有秘密...

張忠謀高齡86歲，但身體仍相當健康。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-01  07:36

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀在春節期間傳出摔倒受傷的消息，當時外界相當關心傷勢，所幸並無大礙，只有皮外傷，他在兩週後傷口幾乎完全恢復，也看不到瘀血，原來張忠謀傷口神速恢復，其實有秘訣！

《壹週刊》報導，張忠謀高齡86歲，平時身體仍相當健康，不像老人，跌倒後外界相當關心他的傷勢，在兩週後傷口神奇消失，而他高齡卻健康、恢復力快，主要是夫人張淑芬的細心照料，除了每天煮魚湯，又在「愛的小藥丸」中加上膠原蛋白來幫助傷口癒合。

報導指出，在張忠謀摔倒後，張淑芬只讓丈夫吃清淡的食物，每天一菜一肉一魚，還會多燉一鍋魚湯，讓張忠謀補充讓傷口能快速癒合的蛋白質。以前張淑芬就會替張忠謀準備藥丸，這些藥丸主要是維生素、葉黃素等等的保健品，在張受傷後，妻子特別加入了膠原蛋白，幫助張忠謀快速復原。

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