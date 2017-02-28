2/28重要財經新聞一覽
2017-02-28 09:30
自由時報財經︰MWC預告5G時代 3年後商轉
依據國際通訊標準組織的推動時程表，「萬物皆可聯」、比4G快超過四十倍的5G通訊，二○二○年將全面商用。美國通訊IC大廠高通（Qualcomm）昨搶頭香，宣佈首次連線5G成功，並獲得美、日、韓、德、英等二十二家電信商站台。
相關新聞請見：MWC預告5G時代 3年後商轉
蘋果日報財經︰大洗牌 和泰產險 富爸爸撐腰搶市
國內汽車龍頭大廠和泰車（2207）去年宣布收購蘇黎世產險後，3月1日將正式更名為「和泰產物保險」，料將大大改變汽車保險市場生態。據統計，2016年車險保費排名富邦產穩居老大，前5大共拿下65%市佔率，蘇黎世產險排名最後，惟有了富爸爸後，業界估計，未來幾年車險市場排名將不斷洗牌。
工商時報財經︰巴菲特：美股還在低點
股神巴菲特（Warren Buffett）周一接受CNBC新聞台專訪時表示，目前美股「還處於低點」，建議投資人趁早進場。他也透露，在他的指示下，他的旗艦公司柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）今年1月對蘋果持股增加1倍以上，使得蘋果成為巴菲特的主要持股之一。
中國時報財經︰連3年降至20％ 投資率創新低
行政院主計總處甫完成的估計指出，去年我投資率創7年最低，今年預測也僅有20.4％，連續3年降至20％，民間投資與公共建設動能皆弱；國發會副主委高仙桂對此表示，政府將循「擴張性財政政策」擴大基礎建設來激勵民間投資，相信情況並沒有這麼悲觀。
星島日報財經︰部署設新板檢討創板 港交所上半年推諮詢
港交所（388）今年上半年前將就設立新板及創業板檢討諮詢市場。港交所行政總裁李小加表示，創業板諮詢會就新股是否需要公開發售，及轉主板機制進行檢討，但強調已上市的公司都是「按老規矩去做」，不會受影響。
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