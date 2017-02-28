MWC預告5G時代 3年後商轉
高通搶頭香 5G連線成功
〔記者羅倩宜／巴塞隆納報導〕依據國際通訊標準組織的推動時程表，「萬物皆可聯」、比4G快超過四十倍的5G通訊，二○二○年將全面商用。美國通訊IC大廠高通（Qualcomm）昨搶頭香，宣佈首次連線5G成功，並獲得美、日、韓、德、英等二十二家電信商站台。
MWC（世界行動通訊大會）本週在巴塞隆納開跑，過去是新手機發表的舞台，今年重點放在智慧城市、無人車、VR體驗；甚至還有智慧農業、遠距醫療。而這一切的關鍵，就在於更快速、覆蓋性更好的通訊技術5G。
5G通訊標準即將在二○一八年出爐、二○二○年商轉，各國為了爭主導權，使出渾身解數，其中最具冠軍相的是美國及南韓；中國雖有廣大市場，但因3G曾大跌一跤，此次選擇與美廠高通合作。
22家電信商 站台挺高通
高通昨在MWC宣佈與全球二十二家電信商結盟，包括美AT&T、Verizon、英國電信、日本NTT Docomo、德國電信、中國手機廠華為等，一起進行大規模測試和基礎建設佈局，推動5G技術NR（new radio新空中介面）。
這代表的意義是，未來以高通為首的北美市場，仍將領導全球5G的成長。根據通訊大廠愛立信（Ericsson）調查，全球目前有七十五億行動通訊用戶，五年後的二○二二年，將成長至八十九億，屆時5G已商轉兩年，用戶將達五．五億，比重以北美最多、亞洲次之、西歐第三。
南韓辦冬奧 拚明年上路
南韓通訊技術並不算亞洲最強，5G卻要拚明年上路；主要就是擁有主辦二○一八年冬季奧運的優勢。南韓國土交通部已宣佈用於冬奧的無人公車在本月上路；另最大電信商KT，也跟美國電信商Verizon合作密切。
反觀台灣，根據Google調查，智慧手機滲透率達八十二％、更有九十六％人口每天上網，高居亞太第二。大家都在滑手機，是5G最好的試點場域；還有台積電、聯發科等供應鏈優勢，可惜官方主導5G的決心不夠積極；中華電信董事長鄭優赴MWC站台，攤位上展示的是4G智慧城市應用，5G僅宣佈與Nokia簽署合作備忘錄。
至於擁有龐大市場的中國，3G時代工信部強推自有標準TDSDMA，逼迫電信商開發，但完全失敗；進入4G後，工信部不敢再出聲；5G選擇與高通合作。高通的5G原型去年六月就選在中國上海發表。國際電信業者表示，市場大不代表追得上來，美國經過幾十年的發展才有今天，中國還需要一段時間歷練。
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