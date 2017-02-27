巴菲特投資不敗神話 他解讀關鍵是這個…

2017-02-27 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕巴菲特今年致信給股東的信中，再度報告他大賺蘋果股價達到16.22億美元（約台幣520億元），讓他的投資再添一筆神話，很多人研究巴菲特的投資，財信傳媒董事長謝金河就分析，除了一般性投資必要的市場及前景研究之外，巴菲特勇於在市場看淡中勇敢買進是一大特點，另外，關鍵因素則是他持有高現金比率，每在金融市場動盪時，逢低加碼，而且不做當沖。

謝金河在臉書上分析巴菲特投資，以大賺錢的蘋果投資為例，他買蘋果時，正是蘋果獲利出現預警、股價跌到年線附近，市場一片看空，符合巴菲特逢低買進法則，基本面也符合他股息回報要求，於是大膽買進。

除此而外，「巴菲特一直擁有高現金比率，因此，每次金融市場動盪，尤其是危機降臨的時候，巴菲特擁有龐大現金，可以人棄我取，逢低大力加碼」；他的不敗關鍵在於「有龐大現金部位，一手有股票，一手有現金，就像是打拳，一手揮出，另一手握在腰際，永遠得心應手」；「如同打拳，切忌卯足全力」。

謝金河不忘酸一下政府的當沖降稅政策，指「巴菲特絕不會今天買朋天賣，甚至是當沖」，挑明對長期投資課重稅「很有意見」。