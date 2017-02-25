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新光金雙姝大戰 吳東進出面滅火

2017-02-25  13:27

〔記者廖千瑩／台北報導〕新光金控近日上演雙姝大戰，起因是新光金大公主吳欣盈在董事會質問總經理李紀珠，沒有訂出自己的KPI（關鍵績效指標）；新光金董事長吳東進出面滅火，在昨天董事會中也明確強調，在敦聘李紀珠所簽訂委任契約內容，即已載明新光金的年度KPI就是李紀珠的KPI。

新光金控雙姝大戰，近日成為媒體焦點，吳欣盈出面時也指，確曾以新光金董事身分，在董事會詢問李紀珠，沒有訂出自己的KPI（關鍵績效指標），對於交叉銷售及整體股東報酬率（TSR）也無法提出說明；吳欣盈此話一出，也引發李紀珠回擊。

昨天新光金舉行董事會，傳出吳東進出面滅火，強調在敦聘李紀珠所簽訂委任契約內容，即已載明新光金的年度KPI就是李紀珠的KPI，而公司及李紀珠的年度KPI，也已於去年12月23日董事會通過，且新光金轄下各子公司（含保險、銀行、投信）歷來也都是以公司年度KPI為各總經理的KPI。

吳東進指出，未來所有新光同仁皆應嚴守發言人制度與規範，努力合作共同為公司與全體股東創造最大利益。

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  • 新光金董事長吳東進。（資料照，記者朱沛雄攝）

    新光金董事長吳東進。（資料照，記者朱沛雄攝）

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