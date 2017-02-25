新光金雙姝大戰 吳東進出面滅火
2017-02-25 13:27
〔記者廖千瑩／台北報導〕新光金控近日上演雙姝大戰，起因是新光金大公主吳欣盈在董事會質問總經理李紀珠，沒有訂出自己的KPI（關鍵績效指標）；新光金董事長吳東進出面滅火，在昨天董事會中也明確強調，在敦聘李紀珠所簽訂委任契約內容，即已載明新光金的年度KPI就是李紀珠的KPI。
新光金控雙姝大戰，近日成為媒體焦點，吳欣盈出面時也指，確曾以新光金董事身分，在董事會詢問李紀珠，沒有訂出自己的KPI（關鍵績效指標），對於交叉銷售及整體股東報酬率（TSR）也無法提出說明；吳欣盈此話一出，也引發李紀珠回擊。
昨天新光金舉行董事會，傳出吳東進出面滅火，強調在敦聘李紀珠所簽訂委任契約內容，即已載明新光金的年度KPI就是李紀珠的KPI，而公司及李紀珠的年度KPI，也已於去年12月23日董事會通過，且新光金轄下各子公司（含保險、銀行、投信）歷來也都是以公司年度KPI為各總經理的KPI。
吳東進指出，未來所有新光同仁皆應嚴守發言人制度與規範，努力合作共同為公司與全體股東創造最大利益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 3/1戰大都會 殷仔「熱」起來
- （雲林）斗南林子大排50年未修 千戶淹水苦
- NBA》談今年首度出賽 林書豪心中滿是感謝
- 網球》馬賽公開賽 松加、壞小子首次交手
- 郭明良論文案 教育部科技部還要審
- 冬雨史上第2少 春雨恐也偏少
- 機捷再祭票價優惠方案 同站「揪團」定期票打5折
- NBA》才剛拿到新球衣… 轉隊首戰砍12分被開除
- 因實驗操作失誤 世界唯一一塊「金屬氫」消失了...
- 經典賽》史上最強中國隊力抗巨人 遭育成選手完封
- 辛龍中1.2億樂透 鄉民辦案變4億
- 推健康早餐店 營養師算熱量
- 酒駕開上人行道 郵局前告示牌撞得連根拔
- 經典賽》血型決定強弱？解析日本隊王牌神秘巧合
- NBA》沒趕上集合時間 老鷹施洛德遭禁賽一場
- 通緝犯藏身民宿 打算種大麻遭警破獲
- 學者：應比照東德 228事件追究國民黨戰爭罪
- 涉嫌假車禍遭辦 男上臉書社團揚言提告
- 校園周邊禁菸 南投3/1起取締
- 施孝榮不捨民歌手 半夜飆淚
- 連假趣 味蕾食遊北海道─板橋大遠百物產展 正統味道生活藝品 精巧吸客
- 日防衛所年度報告 指加強台灣防衛力助地域安定
- 經典賽》南韓先發3本柱成形 首戰以色列交給張元準
- 抗流感 中藥保健茶熱銷
- 喵喵療癒彩妝 卡娃伊擄人心
- 日本首次「優質星期五」 安倍帶頭提早下班
- NBA》柯瑞弟攻生涯新高 小牛仍敗給灰狼
- 嫌犯借提取槍卻墜谷？ 警搜尋1天驚覺他脫逃
- 蘆竹錦興里水環境巡守隊 獲全國特優
- 陳瑩：國民黨、救國團占37筆原保地
- 同志學生校園霸凌問題 醫界連署籲社會重視
- 3誘餌3特點 慎防假租屋真詐諞
- 男大生圖書館「露鳥」嚇女童 被逮辯稱短褲鬆脫
- 台灣產業要星巴克化
- 陽台加窗緊閉 一氧化碳中毒 母子雙亡
- 1週停水2次 台中大里、太平里長串聯抗議
- 4公頃花田 今來學甲賞「蜀葵」
- MLB》凱許曼掌權洋基19年 美媒：建仔是罕見案例
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新光金雙姝大戰 吳東進出面滅火
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分