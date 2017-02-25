| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
仰德大道賓士逆向撞公車 駕駛受傷送醫 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 財經

日韓週五提早下班拚消費 台灣老闆認為是自殺行為

日本昨天開始實施每月最後一週週五提前下班，鼓勵消費刺激經濟的「優質星期五」政策，連南韓都想跟進，但台灣老闆卻認為這是「自殺」行為。（路透）

2017-02-25  09:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本的「優質星期五」（Premium Friday）政策，昨天正式上路，將每月的最後一個週五提前到3點下班，好讓民眾去消費來擴大內需、刺激經濟。現在就連南韓政府也打算跟進，不過工商協進會理事長、台玻集團董事長林伯豐卻認為，這是自殺行為，台灣不該跟進。

根據《工商時報》報導，林伯豐對於「優質星期五」政策表示，「別人要自殺，沒必要也跟著跳樓」。林伯豐認為，在總工時不變的情況下，台灣沒必要跟進，並重申，台灣的工時跟世界各國相比並不算高，現階段要做的應該是解決「一例一休」爭議，不該再橫生新的議題。

日前蝶戀花旅行團國道事故，讓勞動部針對高工時行業進行專案勞檢，讓林伯豐對此也發表看法，認為勞檢應是去了解業者遵法的難處，針對確實有執行困難的地方提出解決方案，而不是著重在「罰」的部分。

廣告
  • 工商協進會理事長林伯豐對於日韓的「優質星期五」政策表示，「別人要自殺，沒必要也跟著跳樓」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    工商協進會理事長林伯豐對於日韓的「優質星期五」政策表示，「別人要自殺，沒必要也跟著跳樓」。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 優質星期五 勞檢 工時 日本 林伯豐
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：日韓週五提早下班拚消費 台灣老闆認為是自殺行為


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.