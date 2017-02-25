日韓週五提早下班拚消費 台灣老闆認為是自殺行為
2017-02-25 09:33
日本昨天開始實施每月最後一週週五提前下班，鼓勵消費刺激經濟的「優質星期五」政策，連南韓都想跟進，但台灣老闆卻認為這是「自殺」行為。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕日本的「優質星期五」（Premium Friday）政策，昨天正式上路，將每月的最後一個週五提前到3點下班，好讓民眾去消費來擴大內需、刺激經濟。現在就連南韓政府也打算跟進，不過工商協進會理事長、台玻集團董事長林伯豐卻認為，這是自殺行為，台灣不該跟進。
根據《工商時報》報導，林伯豐對於「優質星期五」政策表示，「別人要自殺，沒必要也跟著跳樓」。林伯豐認為，在總工時不變的情況下，台灣沒必要跟進，並重申，台灣的工時跟世界各國相比並不算高，現階段要做的應該是解決「一例一休」爭議，不該再橫生新的議題。
日前蝶戀花旅行團國道事故，讓勞動部針對高工時行業進行專案勞檢，讓林伯豐對此也發表看法，認為勞檢應是去了解業者遵法的難處，針對確實有執行困難的地方提出解決方案，而不是著重在「罰」的部分。
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