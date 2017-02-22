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台灣現金比重80％ 徐旭東：蠻落後的

2017-02-22  15:34

〔記者李靚慧／台北報導〕遠東銀行今日發表跨集團各子公司的「FE跨界行動應用平台」，喊出「手機完全取代錢包」的目標，出席發表會的集團董事長徐旭東感嘆，國外許多國家，現金比重只有1、2成「台灣現金的比重還有80%，其實蠻落後的」。

遠東銀行總經理周添財指出，遠銀去年1月1日成立數位金融事業群，之後推出遠東集團快樂信用卡，今年進一步推出跨界行動應用平台，使用QRCode，希望將各種服務整合在一支手機中。

周添財解釋，現在不少消費者開始使用手機支付，但功能仍僅限支付，累積點數還得拿出會員卡，換贈品、免費停車還是要收集發票到服務台計算，未來，所有的應用，都只要一支手機就能搞定。

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  • 遠東銀推行動應用平台，徐旭東：台灣現金比例太高、蠻落後的（記者李靚慧攝）

    遠東銀推行動應用平台，徐旭東：台灣現金比例太高、蠻落後的（記者李靚慧攝）

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