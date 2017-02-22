川普執政滿月 58.1％國人今年願意加碼投資
調查顯示，相較國際與台灣市場行情，國內投資人明顯看好海外投資市場景氣。圖為紐約華爾街（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕根據國內一項最新民調顯示，在美國升息與川普當選美國總統後，台灣30歲以上且近一年有投資理財者中，有高達37.2%的人認為全球投資市場將更樂觀或一定會更好；同時，有58.1%的投資人，今年將會積極加碼在投資理財。
這項「跨世代理財態度大調查」由<財訊>、元大銀行與波仕特市調公司在今天（22日）共同發佈。調查對象為近一年內有投資理財、年紀在30歲以上，且平均月收入為35,000元以上者。
首先，對於今年是否會積極加碼在投資理財上呢？調查顯示，有58.1%的投資人回答「是」；進一步詢問這群人到底會加碼多少呢？與過去一年相比，加碼額度在50%以上者達10.7%；加碼幅度30%-未滿50%者為32.3%；加碼幅度在10%-未滿30%者的比例最多，為43.7% 。
其次，交叉分析月收入與願意加碼投資的關係，月收入在35,000-44,999元者，今年願意加碼的比例為54.9%；隨著月收入增加，加碼意願逐漸增加，月收入10萬以上者，已有70.5%的人表示願意加碼投資。再者，儘管國內投資人有意加碼投資，但相較國際與台灣行情，國人仍較看好海外市場。
調查顯示，當被問到「川普執政、美國升息，您對今年全球投資市場的看法」時，有32.2%的人表示「樂觀」，甚至有5%的人認為一定會更好，持平者為44.2%，看法「悲觀」僅有18.6%。
對台灣投資的看法 樂觀22.5%、悲觀31.8%
至於「您對今年台灣投資市場的看法」時，回答「樂觀」僅22.5%，一定會更好者也降為3.9%。其中，看法持平者為39.5%，。
本次調查的時間為106年1月9日-25日間，透過波仕特民調機構進行網路調查，回收樣本數1,027筆，在95%的信心水準下，正負誤差為3.06%以內。
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標題：川普執政滿月 58.1％國人今年願意加碼投資
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