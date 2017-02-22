台北經驗輸出 童子賢：東南亞國家想引進YouBike

東南亞國想引進台北市的YouBike系統。（資料照，者郭逸攝）

2017-02-22 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市經驗再獲得國際認可，台北市電腦公會理事長童子賢指出，「近期不少東南亞國家來台接觸，希望整廠輸出台北市的YouBike系統」。

《經濟日報》報導，童子賢指出，有意願引進台北YouBike系統的東南亞國家中，不止提出硬體採購計劃，還想引進整個控管系統。