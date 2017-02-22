商辦第一隻春燕 碩天科技買內湖大樓

2017-02-22 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕房市低迷，今年見到第一隻春燕，碩天科技以26億元收購太子建設位於北市內湖商辦大樓。

太子建設公告，位於台北市內湖區潭美段辦公大樓「太子國際企業總部」，總建坪為6,508.06坪，包括停車位122個，以26億台幣售於碩天科技；未來碩天總部將由南港搬到內湖這大樓。

綜合媒體報導，太子建設於7年多以前，在潭美段取得1千多坪建地，興建兩棟辦公大樓，其中一棟在2013年以32.5億元賣給葡萄王集團，每坪均價約60幾萬元，第二棟昨天以26億元售於碩天科技，每坪價格換算約在47.2萬元，較之前價格下滑約21%。

商用不動產交易有回春跡象，業者指出，從 2016年第 3季起，自用型買盤尋求廠辦的動作更為積極，且在今年 1月份，台北市西門町好樂迪大樓即交易22億元，為2017年商用地產開出紅盤。